Гутцайт: «Надеюсь на каждого спортсмена, тренера и на всех, кто едет в Пекин работать»
Гутцайт: «Украинцы знают, как вести себя на Олимпиаде в Пекине, когда будут провокации со стороны России»
Министр надеется, что ошибок летних Игр не повторится
11:33
Фото: Facebook
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что с украинцами обсуждали поведение в случае провокаций со стороны спортсменов Российской Федерации:
У нас была онлайн встреча со всеми спортсменами и тренерами, как вести себя в ситуациях, когда будут провокации, как это происходило на Олимпийских играх-2020. Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях.
Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не один раз встречались со спортсменами и это обсуждали.
Гутцайт поделился ожиданиями от Пекина-2022.
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