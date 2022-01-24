Гутцайт: «Украинцы знают, как вести себя на Олимпиаде в Пекине, когда будут провокации со стороны России»

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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что с украинцами обсуждали поведение в случае провокаций со стороны спортсменов Российской Федерации:



Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не один раз встречались со спортсменами и это обсуждали.