«Иди домой, тебе здесь не рады». Бах приехал в Хиросиму с миром, но наткнулся только на протестующих разных мастей

Президента МОК ждут тяжелые недели

Репортаж

Томас Бах в Хиросиме / Фото - twitter.com/Newslooks2

До старта Олимпийских игр-2020 в Токио остается меньше недели. В пятницу, 16 июля, ровноза семь дней до церемонии открытия Игр, началось Олимпийское перемирие. В связи с этим президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прибыл в Хиросиму – один из двух японских городов, пострадавших от атомных бомбардировок в августе 1945-го года, – чтобы возложить венок к монументу жертв тех событий, а также посетить музей.

Одновременно с Бахом, вице-президент МОК Джон Коутс прибыл в Нагасаки – второй город, ставший целью атомной бомбардировки в 1945-м году. Перед этим оба высокопоставленных чиновника каждый день встречались с высшим руководством Японии – от премьер-министра Есихидэ Суги до губернатора Токио Юрико Койке, каждый раз повторяя свой посыл о том, что Олимпийские игры будут «безопасными и надежными».

«Миротворческая миссия по-прежнему лежит в основе Олимпийских игр, – сказал Бах в Хиросиме. – Сегодня я нахожусь здесь, чтобы вспомнить всех, чью память чтит это место. Я здесь для того, чтобы вновь подтвердить нашу миротворческую миссию и отдать дань уважения Хиросиме как городу мира».

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Этот визит, который призван был стать жестом мира и дружелюбия, превратился в Японии в настоящий скандал. В первую очередь, это касалось будущих Игр, однако и некоторые люди, пережившие бомбардировку 1945-го года, посчитали, что визит был сделан в политических целях, поэтому осудили его.

Но значительно больше активистов выступали против самих Игр. Бах и высшее руководство МОК прибыли в Японию в тот момент, когда в большинстве префектур, в частности, Токио, действует чрезвычайное положение из сложной ситуации с распространением COVID-19. Из-за этого будущие Олимпийские игры пройдут практически без болельщиков. Въезд иностранным фанатам запретили еще весной, а сейчас стало известно, что и местных зрителей пустят на трибуны только на отдельных соревнованиях, которые будут проходить за пределами Токио.

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В четверг, 15 июля, в Токио было зарегистрировано 1308 новых случаев COVID-19. Для сравнения, в минувший четверг было 896 новых зараженных. Это был 26-й день подряд, когда количество случаев заболевания было выше, чем неделей ранее.

Митинг и демонстрация против проведения Олимпийских игр и визита Баха прошла в центре Токио неподалеку от Олимпийской деревни. Перед этим группа из 11 антиолимпийских и пацифистских групп направила в мэрию города письмо с протестом против визита Баха. Кроме того, онлайн-петиция против его приезда собрала 70 000 подписей.

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В Хиросиме тоже было неспокойно. В то время, как Бах возлагал венок у мемориала под проливным дождем, были слышны крики протестующих: «Иди домой, Бах» и «Тебе здесь не рады».

Десятки протестующих были замечены также возле Купола атомной бомбы с табличками «Отмените Олимпиаду» и «Нет Баху».

«Мы против того, чтобы использовали Хиросиму ради Олимпиады, – сказал один из организаторов митинга. – Мы требуем отменить Олимпиаду. Из-за Олимпиады число заражений в Токио будет взрывным. Мы поднимаем свой голос против президента МОК Баха и премьер-министра (Японии Есихидэ) Суги, которые готовы пожертвовать жизнью людей ради проведения Олимпиады. До Олимпиады осталась неделя, но с точки зрения роста заражений ее еще можно отменить».

Другая выступающая Кумико Судо заявила, что МОК поддает риску не только Японию, но и остальной мир, поскольку из мест проведения лимпиады вирус может распространиться и в другие страны.

«То, что сейчас делают МОК, Олимпийский комитет Японии, оргкомитет Игр – это преступление. Это преступление перед всем человечеством. Известно ли спортсменам, которые приезжают, о ситуации с ростом заражений в Токио? Япония принимает слабые меры против коронавируса, вакцины не хватает. Риск для здоровья, для жизни и для тех, кто приезжает, и для нас, живущих здесь. Велик риск, что с Японии заражение пойдет по миру».

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Были и такие, кто протестовал не против проведения Игр, а против запрета на посещение соревнований болельщиками. В частности, офисный работник Такайоши Каяно уверен, что МОК нацелена только на зарабатывание денег, а не на то, чтобы сделать из Игр настоящий праздник.

«Я считаю, что принимать Олимпийские игры - это нормально, – сказал он. – Но политика отсутствия зрителей немного разочаровывает. Но мне кажется, что МОК, похоже, сосредоточен только на зарабатывании денег».

На тот момент еще не было известно о первом заразившемся коронавирусом в Олимпийской деревне. Этот случай, а также последующие (а они точно будут) только накалят нестабильную обстановку в Японии. Томаса Баха впереди ждут тяжелые недели.