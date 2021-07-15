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Хоцяновский: «Хочется завершить карьеру успешным выступлением на Играх в Токио»

Титулованный украинский борец – о предстоящем старте на Олимпиаде-2020
Olympics Токио-2020
13:22
Хоцяновский: «Хочется завершить карьеру успешным выступлением на Играх в Токио»
Александр Хоцяновский / Фото - ukrwrestling.com.ua
Бронзовый призер чемпионата мира и Европы Александр Хоцяновский в интервью пресс-службе Ассоциации спортивной борьбы Украины поделился ожиданиями от предстоящих Олимпийских игр в Токио.

«В моей спортивной карьере это уже третий Олимпийский цикл и моя вторая Олимпиада. Ровно десять назад, в 21 год, я попал в Лондон. В том возрасте для меня сам факт попадания на Олимпиаду уже было достижением. Тогда я почувствовал эту атмосферу, коснулся этого ковра, понял что такое Олимпийские Игры. Я не получил тогда медали, но этот опыт мотивировал меня идти дальше к цели. И вот сейчас я получил новый шанс. Я взрослый спортсмен и главная цель – это медаль. Хочется завершить карьеру успешным выступлением, хочется привезти медаль для страны, для тренеров, для друзей, для всех кто болеет. За последние десять лет я приобрел немало опыта, практически все это время я соревнуюсь с одними и теми же соперниками. Знаю, кто как борется, поэтому настроен на результат. Олимпиада – это вершина которой спортсмен идет всю жизнь. И я намерен воспользоваться этим шансом».


Напомним, сборная Украины по вольной борьбе на Играх в Токио-2020 будет представлена спортсменами в двух весовых категориях из шести.

Всего в спортивной борьбе Украина завоевала 10 олимпийских лицензий.
Владимир Кириченко
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Александр Хоцяновский

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