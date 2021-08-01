Видео невероятной концовки заплыва Романчука, в котором украинец завоевал серебро ОИ-2020
Китай продолжает лидировать в медальном зачете, США сместили Японию со второй позиции
Американцы всего на одно золото отстают от китайцев
19:33
Китай лидирует / Фото: getty images
По итогам десятого соревновательного дня на Олимпийских играх в Токио в тройке лидеров произошли небольшие изменения.
Сборная Китай продолжает занимать первое общекомандное место по количеству завоеванных медалей: 21 золото, 13 серебряных и 12 бронзовых.
На второй позиции команда США с 20 золотыми, 23 серебряными и 16 бронзовыми медалями. Третьими идут хозяева турнира – сборная Японии: 17 золотых, 5 серебряных 9 бронзовых.
Сборная Украины сейчас занимает 56-ю позицию с одним серебром Михаила Романчука и пятью бронзовыми наградами.
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