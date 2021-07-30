COVID-19 забрал у нее Олимпиаду, которую она называла последней. А теперь лидер сборной Украины заявила, что берет перерыв от спорта
Количество зараженных коронавирусом в Японии превысило 10 тысяч
3 новых случая выявлено в олимпийской деревне
09:30
фото - Reuters
На Олимпийских играх-2020 в Токио выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Трое жителей олимпийской деревни, спортсмена, сдали позитивные результаты тестов на COVID-19. Один из них – претендент на золото в легкой атлетике.
Всего в Токио зарегистрировано 3865 случаев. Общее количество заражений в Японии впервые превысили 10000 человек за сутки
Премьер-министр Японии ранее заверил, что угрозы отмены Игр не существует.
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