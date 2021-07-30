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Количество зараженных коронавирусом в Японии превысило 10 тысяч

3 новых случая выявлено в олимпийской деревне
Olympics Токио-2020
09:30
Количество зараженных коронавирусом в Японии превысило 10 тысяч
фото - Reuters

На Олимпийских играх-2020 в Токио выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Трое жителей олимпийской деревни, спортсмена, сдали позитивные результаты тестов на COVID-19. Один из них – претендент на золото в легкой атлетике.

Всего в Токио зарегистрировано 3865 случаев. Общее количество заражений в Японии впервые превысили 10000 человек за сутки

Премьер-министр Японии ранее заверил, что угрозы отмены Игр не существует.

Антон Кривенко
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