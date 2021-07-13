Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 1
Сегодня 7
Завтра 3
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:00 Милуоки Бакс - Финикс Санс 120:100 Окончен
Футбол (1 событие из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Рига - Мальме 0:0 1-й тайм
Футбол (6 событий из 13) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Рига - Мальме 0:0 1-й тайм
20:00 Шериф - Теута -:- Запланирован
21:00 Приштина - Ференцварош -:- Запланирован
22:00 Шэмрок Роверс - Слован Братислава -:- Запланирован
22:30 Шахтер Солигорск - Лудогорец -:- Запланирован
23:00 Валюр - Динамо Загреб -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 79) показать все
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
14:50 Ангелина Калинина - Анна Калинская 2:0 Окончен
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кайрат - Маккаби Хайфа -:- Запланирован
20:00 Нефтчи - Динамо Тбилиси -:- Запланирован
21:00 Легия Варшава - Бодо/Глимт -:- Запланирован

Квитова: «Без зрителей на Олимпиаде будет непросто»

Титулованная чешка с нетерпением ждет старт Игр в Токио
Olympics Токио-2020
18:53
Квитова: «Без зрителей на Олимпиаде будет непросто»
Петра Квитова / Фото - WTA
12-я ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала тот факт, что Олимпийские игры в Токио пройдут при пустых трибунах. 

Цитирует Квитову Tennis.

«Я с интересом жду Игры, но понимаю, что без зрителей будет очень тяжело. Поддержка трибун вовлекает тебя в процесс, так что в этот раз будет непросто. Это все Олимпиада – важный турнир. Так что я нетерпением жду начало матчей».


Олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.

Ранее с Игр в Токио снялись испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, а также бельгиец Давид Гоффен.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Петра Квитова Токио-2020

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

МОК определился с правилами на случай заражения боксеров COVID-19 на Играх в Токио
МОК определился с правилами на случай заражения боксеров COVID-19 на Играх в Токио
Бокс Аматорский бокс
12 июля 13:23
Владимир Зеленский: «Уже скоро 40 миллионов украинцев вновь объединятся, чтобы болеть за наших олимпийцев»
Владимир Зеленский: «Уже скоро 40 миллионов украинцев вновь объединятся, чтобы болеть за наших олимпийцев»
Olympics Токио-2020
12 июля 12:56
Гутцайт: «Отсутствие Верняева психологически отметилось на сборной по спортивной гимнастике. Над вопросом Барабанова работаем»
Гутцайт: «Отсутствие Верняева психологически отметилось на сборной по спортивной гимнастике. Над вопросом Барабанова работаем»
Olympics Токио-2020
12 июля 11:39
Ему тяжело без зрителей. Джокович может сыграть на Играх в Токио
Ему тяжело без зрителей. Джокович может сыграть на Играх в Токио
Olympics Токио-2020
12 июля 09:56
Горуна: «На Играх в Токио выполним все, что будет нужно»
Горуна: «На Играх в Токио выполним все, что будет нужно»
Olympics Токио-2020
12 июля 08:58
Гутцайт: «Для украинских призеров Олимпийских игр будет денежное вознаграждение»
Гутцайт: «Для украинских призеров Олимпийских игр будет денежное вознаграждение»
Olympics Токио-2020
12 июля 08:40

Новости: Olympics

Квитова: «Без зрителей на Олимпиаде будет непросто»
Квитова: «Без зрителей на Олимпиаде будет непросто»
Токио-2020
18:53
Бах: «Вариант с отменой Олимпиады-2020 не рассматривали, ведь мы потеряли бы целое поколение спортсменов»
Бах: «Вариант с отменой Олимпиады-2020 не рассматривали, ведь мы потеряли бы целое поколение спортсменов»
Токио-2020
17:56
Гоффен не сыграет на Играх в Токио. Кто следующий?
Гоффен не сыграет на Играх в Токио. Кто следующий?
Токио-2020
16:21
В Токио начала свою работу Олимпийская деревня
В Токио начала свою работу Олимпийская деревня
Токио-2020
13:35
158 олимпийцев – антирекорд Украины. Министр спорта считает – это хороший результат
158 олимпийцев – антирекорд Украины. Министр спорта считает – это хороший результат
12 июля 22:48
Антирекорд по количеству участников? Украина хорошо выступит на Олимпиаде – вот претенденты на медали
Мнение
Антирекорд по количеству участников? Украина хорошо выступит на Олимпиаде – вот претенденты на медали
12 июля 20:50
Владимир Зеленский: «Уже скоро 40 миллионов украинцев вновь объединятся, чтобы болеть за наших олимпийцев»
Владимир Зеленский: «Уже скоро 40 миллионов украинцев вновь объединятся, чтобы болеть за наших олимпийцев»
Токио-2020
12 июля 12:56
Гутцайт: «Отсутствие Верняева психологически отметилось на сборной по спортивной гимнастике. Над вопросом Барабанова работаем»
Гутцайт: «Отсутствие Верняева психологически отметилось на сборной по спортивной гимнастике. Над вопросом Барабанова работаем»
Токио-2020
12 июля 11:39
Ему тяжело без зрителей. Джокович может сыграть на Играх в Токио
Ему тяжело без зрителей. Джокович может сыграть на Играх в Токио
Токио-2020
12 июля 09:56
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
35
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
5
Все новости