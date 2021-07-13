Квитова: «Обидно уступать на старте, но я рада, что сыграла на Wimbledon»
Квитова: «Без зрителей на Олимпиаде будет непросто»
Титулованная чешка с нетерпением ждет старт Игр в Токио
18:53
Петра Квитова / Фото - WTA12-я ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала тот факт, что Олимпийские игры в Токио пройдут при пустых трибунах.
Цитирует Квитову Tennis.
«Я с интересом жду Игры, но понимаю, что без зрителей будет очень тяжело. Поддержка трибун вовлекает тебя в процесс, так что в этот раз будет непросто. Это все Олимпиада – важный турнир. Так что я нетерпением жду начало матчей».
Олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.
Ранее с Игр в Токио снялись испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, а также бельгиец Давид Гоффен.
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