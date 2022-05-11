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МОК і Олімпійський рух не підтримують позицію WOA

Міжнародний олімпійський комітет висловив солідарність з Асоціацією олімпійців України
Olympics
21:27
МОК і Олімпійський рух не підтримують позицію WOA

13 квітня Асоціація олімпійців України одноголосно вирішила направити звернення до Всесвітньої асоціації олімпійців (WOA), в якому висловила обурення щодо позиції WOA у питанні участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. Це ж звернення направили і до Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Виконком Всесвітньої асоціації олімпійців, попри рекомендації МОК, заявив, що відсторонювати атлетів з країн-агресорів від участі у змаганнях не потрібно.

Напередодні МОК надіслав листа, в якому висловив повну підтримку позиції Асоціації олімпійців України:

«Велике спасибі за те, що поділилися своїми думками щодо заяви Виконавчого комітету Всесвітньої асоціації олімпійців (WOA). Як вам відомо, їхні твердження не узгоджується з рекомендаціями МОК. МОК повідомив керівництву WOA, що таку позицію не підтримують ані МОК, ані Олімпійський рух.

Як ви зазначали, МОК дуже чітко висловив свою позицію через різноманітні рекомендації всім зацікавленим сторонам Олімпійського руху. Одразу після початку війни було видано ряд постанов стосовного цього.

Від імені всього Олімпійського руху ми хочемо підтвердити нашу солідарність з вами та повну підтримку вашим українським спортсменам та всьому українському олімпійському співтовариству» – йдеться в листі від МОК.

Источник: НОК Украины
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