МОК і Олімпійський рух не підтримують позицію WOA

Міжнародний олімпійський комітет висловив солідарність з Асоціацією олімпійців України

13 квітня Асоціація олімпійців України одноголосно вирішила направити звернення до Всесвітньої асоціації олімпійців (WOA), в якому висловила обурення щодо позиції WOA у питанні участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. Це ж звернення направили і до Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Виконком Всесвітньої асоціації олімпійців, попри рекомендації МОК, заявив, що відсторонювати атлетів з країн-агресорів від участі у змаганнях не потрібно.

Напередодні МОК надіслав листа, в якому висловив повну підтримку позиції Асоціації олімпійців України: