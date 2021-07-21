«Быстрее, выше, сильнее... Вместе?» МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр
МОК признал чирлидинг, муай-тай, кикбоксинг, лякросс и айстшок
В будущем эти виды спорта могут получить олимпийский статус
21 июля 15:34
Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил постоянное признание федерациям, представляющим чирлидинг, муай-тай, кикбоксинг, лякросс и айстшок.
Постоянное признание получили: Международный союз чирлидинга, Международная федерация любительского тайского бокса, Международная ассоциация кикбоксерских организаций, Всемирная федерация лякросса и Международная федерация айсштока.
Напомним, МОК также предоставил постоянное признание самбо.