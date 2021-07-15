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МОК внес изменения в формат церемонии награждения призеров Токио-2020. Это уже не новшество

COVID-19 вносит свои коррективы

Olympics Токио-2020
07:58
МОК внес изменения в формат церемонии награждения призеров Токио-2020. Это уже не новшество
Медали Токио-2020 / Фото - denverpost.com
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, как изменится формат церемонии награждения атлетов на Олимпийских играх в Токио.

Цитирует Баха olympics.nbcsports.com.

«Медали не будут надевать на шею. Их принесут на подносе, а затем спортсмен возьмет медаль сам. Человек, который положит туда медаль, будет делать это только в продезинфицированных перчатках, чтобы спортсмен мог быть уверен, что никто не прикасался к ней раньше».


Накануне стало известно, какое денежное вознаграждение получат украинские спортсмены за призовые места Олимпийских игр-2020.

Владимир Кириченко
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Теги

Токио-2020 Томас Бах МОК

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