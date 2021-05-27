«Может образоваться новый олимпийский штамм». Глава союза врачей Японии озвучил новые страхи
Глава союза врачей Японии Наото Уеяма заявил, что в результате съезда спортсменов из разных стран на Олимпиаду в Токио, может возникнуть новый штамм коронавируса, который принесет Играм дурную славу. Слова медика приводит Japan Times.
«Все различные мутировавшие штаммы вируса, существующие в разных местах, будут концентрироваться и собираться здесь, в Токио. Мы не можем отрицать возможность появления даже нового штамма вируса после Олимпийских игр.
Если такая ситуация возникнет, это может даже означать, что новый штамм вируса в Токио будет назван «олимпийским», что станет огромной трагедией и объектом критики даже в течение следующих 100 лет.
Что касается заявлений МОК о том, что Игры пройдут даже в том случае, если в Токио не будет снят режим ЧС, то народ Японии действительно очень возмущен этими словами, и это еще больше касается здравоохранения и медицинских работников».
Недавно ученые из США обнаружили еще одну проблему Олимпиады-2020.
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