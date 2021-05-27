«Может образоваться новый олимпийский штамм». Глава союза врачей Японии озвучил новые страхи

фото - DW

Глава союза врачей Японии Наото Уеяма заявил, что в результате съезда спортсменов из разных стран на Олимпиаду в Токио, может возникнуть новый штамм коронавируса, который принесет Играм дурную славу. Слова медика приводит Japan Times.

Если такая ситуация возникнет, это может даже означать, что новый штамм вируса в Токио будет назван «олимпийским», что станет огромной трагедией и объектом критики даже в течение следующих 100 лет.

Что касается заявлений МОК о том, что Игры пройдут даже в том случае, если в Токио не будет снят режим ЧС, то народ Японии действительно очень возмущен этими словами, и это еще больше касается здравоохранения и медицинских работников».