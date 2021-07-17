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На Олимпиаде в Токио будут использовать интершум с Рио-2016
Для каждого вида спорта будет использовано характерное для него звуковое сопровождение
13:07
Токио-2020 / Фото - foreignpolicy.comПрезидент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что на Олимпийских играх в Токио будут использовать интершум с Рио-2016.
«Для спортсменов будет использована современная технология – иммерсивная звуковая система, которая основана на звуковой поддержке спортсменов с предыдущих Олимпийских игр. Для каждого вида спорта будет использовано характерное для него звуковое сопровождение. Спортсмены будут чувствовать себя как на олимпийском стадионе, они будут чувствовать, что окружены зрителями и болельщиками».
Напомним, большая часть соревнований Олимпиады-2020 состоится при пустых трибунах.
Накануне Бах попросил премьер-министра Японии рассмотреть возможность допуска зрителей на Олимпиаду в Токио, если ситуация с коронавирусом улучшится.
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