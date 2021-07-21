На Олимпиаде в Токио у спортсменов возьмут 5000 допинг-проб – это новый рекорд

В Рио взяли на 70 проб меньше

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На Олимпийских играх в Токио у спортсменов возьмут 5000 допинг-проб. Это самое большое количество тестирований, которое когда-либо проводилось на Играх. Для сравнения, в Рио в 2016 году WADA взяла 4930 проб.

В Токио-2020 забором проб будет заниматься Международное агентство допинг-тестирования (ITA) при помощи Японского антидопингового агентства (JADA). Всего в Токио будут работать 250 допинг-офицеров и 700 человек из вспомогательного персонала. Допинг-пробы будут храниться в течение 10 лет со дня взятия.

Недавно стало известно, сколько суммарно МОК потратил на проведение Игр в 2021 году.