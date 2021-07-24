На Олимпиаде в Токио за последние сутки выявлено 17 новых случаев коронавируса

Положительный тест также сдал один спортсмен

Фото: Reuters

Оргкомитет Олимпиады-2020 сообщил, что за последние сутки на Играх было выявлено 17 новых случаев COVID-19.

Положительный тест сдал один спортсмен, не проживающий в Олимпийской деревне. Остальные заразившиеся – подрядчики (14 человек) и персонал (2).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Большинство соревнований Игр проходит без зрителей из-за ситуации с коронавирусом в Японии.

На Олимпиаде разыгран первый комплект медалей.