Коростылев пробился в финал Олимпиады в пулевой стрельбе
На Олимпиаде в Токио за последние сутки выявлено 17 новых случаев коронавируса
Положительный тест также сдал один спортсмен
09:10
Фото: Reuters
Оргкомитет Олимпиады-2020 сообщил, что за последние сутки на Играх было выявлено 17 новых случаев COVID-19.
Положительный тест сдал один спортсмен, не проживающий в Олимпийской деревне. Остальные заразившиеся – подрядчики (14 человек) и персонал (2).
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Большинство соревнований Игр проходит без зрителей из-за ситуации с коронавирусом в Японии.
На Олимпиаде разыгран первый комплект медалей.
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