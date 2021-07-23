Сборная Гвинеи снялась с Олимпиады-2020 из-за ситуации с COVID-19
На Олимпийских играх обнаружено 19 новых случаев COVID-19
Общее количество заразившихся превысило 100 человек
08:28
Фото: Reuters
Организаторы Олимпиады-2020 сообщили о 19 новых положительных тестах на коронавирус, информирует официальный сайт
соревнований.
Трое заболевших являются иностранными атлетами, еще 16 случаев касаются подрядчиков, журналистов и персонала. Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией на Играх составило 110 человек.
Напомним, что в мужской парной двойке в соревнованиях по академической гребле установили новый олимпийский рекорд.
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