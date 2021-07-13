На Олимпийскую деревню в Токио жалуются с первого дня работы. Причина – безопасность

МОК и Оргкомитет пока все отрицают

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Фото - BBC

13 июля первые делегации и спортсмены приехали в Олимпийскую деревню в Токио, а уже через десять дней должны стартовать сами Олимпийские игры. В условиях бушующего в Японии коронавируса все прошло без излишнего пафоса, спосртменов пустили в деревню через вход, где не было ни одного представителя СМИ, но президент МОК Томас Бах успел выступить с заявлением, в котором отметил грандиозность этого события, успев отчитаться за всех спортсменов.

«Спортсмены благодарны за то, что эти Олимпийские игры проходят в этих условиях, и что принимаются все меры для обеспечения безопасности и надежности Игр, – заявил Бах. – После всего того, что им пришлось преодолеть в течение прошлого года, когда они не знали, состоится ли следующий турнир, они не знали, смогут ли пойти на тренировку на следующий день, они не знали, где они встретятся со своими тренерами… После всего этого дополнительного стресса во время пандемии наконец-то они могут засветиться на олимпийской сцене».

Томас Бах / Фото - The Japan Times

Однако не все так радужно, как говорит Бах – в Олимпийской деревне с первого дня начались проблемы. В частности, первые китайские спортсмены, которые прибыли в Японию, выразили обеспокоенность по поводу недостаточных мер по борьбе с COVID-19 в их отелях. Глава Китайской ассоциации парусного спорта Чжан Сяодун в интервью официальному государственному информационному агентству уже сообщил, что спортсмены пересекаются с местными жителями и туристами в их месте проживания в Эносиме, что, по его мнению, является скрытой опасностью.

«Хотя команды из разных стран расположены на разных этажах, местные туристы по-прежнему общаются с олимпийскими спортсменами в вестибюле и ресторане. Это может увеличить потенциальный риск заражения COVID-19. Мы консультируемся с Оргкомитетом по этому поводу».

Эносима примет соревнования по парусному спорту на Играх-2020 / Фото - Getty Images

Изначально оргкомитет Токио-2020 заявлял, что все объекты, в которых размещаются участники Игр, будут обязаны обеспечить соблюдение ограничений COVID-19. В число этих мер входят запрет спортсменам посещать туристические районы, бары и рестораны, а также обязательное прибытие не ранее, чем за пять дней до соревнований, и отъезд не позднее, чем через два дня после их окончания.

Также жестко должны быть ограничены контакты между самими спортсменами – вплоть до запрета общаться с партнерами по национальной команде, выступающими в других видах спорта.

Спортсмены, выступающие за пределами Токио, останавливаются в деревнях-спутниках, в которых действуют такие же правила. Более того, доступ в олимпийскую деревню должен быть ограничен для всех, кроме авторизированного персонала.

Отель в Токио, на который поступили жалобы, уже сообщил, что тщательно отделяет туристов и спортсменов, поэтому они не могут пересекаться и подвергать опасности друг друга. Однако заявления китайской делегации с Эносимы – острова, располагающегося в 95 км от Токио, – однозначно бросят тень на организаторов Токио-2020 и МОК, которые весь год декларировали намерения сделать игры в первую очередь безопасными. Сейчас им придется немедленно реагировать.

«Нам известно об этом сообщении СМИ, однако мы не получили запроса от Олимпийского комитета Китая. В соответствии с планом, мы продолжим обеспечивать безопасность Игр в Токио-2020 как для участников, так и для жителей Японии», – сказано в официальном заявлении Оргкомитета.

Олимпийские игры-2020 должны открыться 23 июля. На днях в Токио снова ввели режим чрезвычайной ситуации, поэтому подобных заявлений еще будет много. Большинство соревнований пройдут за закрытой дверью, поэтому здоровье спортсменов для организаторов – сейчас вопрос №1. Заражение кого-то из участников соревнований точно не пройдет незамеченным и станет настоящим провалом для Оргкомитета Токио-2020 и МОК, поэтому на подобные замечания, как со стороны китайской делегации, они должны реагировать моментально.