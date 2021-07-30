Неделя Олимпиады позади. Еще никогда положение Украины в медальном зачете не было столь удручающим

Наши спортсмены выиграли только четыре награды – все бронзовые

Аналитика

Ольга Харлан уступила в первой же схватке на Олимпийских играх

Многие начали переживать еще до старта Олимпиады в Токио – предрекали сборной Украины новый антирекорд, выступление еще хуже, чем в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Казалось, это слишком пессимистичный настрой. Первая неделя соревнований в столице Японии показала – на самом деле они не пессимисты, а реалисты.

После первых семи дней выступлений украинские спортсмены завоевали всего четыре медали – все бронзовые. Еще ни разу в истории после первой недели выступлений у нас не было столь скудного медального результата.

Да, в Рио медалей было меньше, но наличие даже одного серебра – это уже лучше четырех токийских бронз. В Бразилии у нас их уже было два: личное гимнастическое многоборьеи стрельба из пневматической винтовки с 10 метров. Бронза – это индивидуальная сабля

До 2016 года не случалось такого, чтобы мы после первой недели соревнований оставались без золота. Даже не так. Еще не было такого, чтобы после первой недели у нас было меньше ДВУХ золотых медалей. А в 2004 году их было и вовсе четыре.

Но в Токио Украина пошла еще дальше – не сумела выиграть хотя бы серебро. Ситуация удручает.

Мы на 56 месте в медальном зачете. На секундочку, выше нас Туркменистан, Польша, Северная Македония, Иордан, Монголия, Фиджи, Бермуды, непризнанное нами Косово…

Но давайте излишне не нагнетать: Аргентина, Казахстан, Турция, Азербайджан, Португалия, Мексика, Египет – они все еще ниже. А, к примеру, Беларусь, Швеция, Уругвай до сих пор без медалей.

Правда, соль на рану все же придется посыпать. Эти Игры – соревнования разочарований. Здесь уже не о цифрах, а о субъективном восприятии.

Еще до начала турнира мы потеряли некоторых претендентов на медали, среди которых выделяются Олег Верняев и Богдан Бондаренко. Ну а, когда Игры начались, последовали провал за провалом.

Конечно, можно говорить, что наши ожидания – это наши проблемы. Но очень больно смотреть, как кто-то берет медаль после недавнего разрыва ахилла, кто-то – после перелома ноги, кто-то – после недавнего мононуклеоза. Кто-то, но не мы.

Соревнования в Японии пока не показали обычным, рядовым украинцам, жителям условных Пятихаток, Шостки или Новой Каховки, что все возможно – вот пример: они прошли через такие сложности, но все равно победили.

Нет, токийская Олимпиада, к сожалению, это пока о том, что обстоятельства берут верх, они могут сломить кого-угодно.

К счастью, хотя быхоть как-то эту тенденцию ставят под сомнение. Но их медали – это не неожиданности, они ведь, как-никак, призеры чемпионатов мира.

А что остальные? Понятно, что они – первые в очереди тех, кто был заинтересован в успехе на Играх. Харлан, Радивилов, Зантарая, Ястремская, Хаммо – все они больше любых болельщиков, экспертов и критиков желали себе победы. Но.

Многие спортсмены перед Олимпийскими играми выходят не просто на пик текущей формы, а на пик своей карьеры. В Токио мы пока не увидели ни одного прорыва от украинцев. Ни одной неожиданной, шокирующей победы (Вероника Марченко, не обижайся, ты дошла только до 1/16 финала).

Стрельба из лука, пулевая стрельба, дзюдо, бокс, фехтование, спортивная гимнастика – наши команды в этих видах спорта, ложа руку на сердце, разочаровали. Да, не без личных исключений, но если брать в целом – это ужас.

Впрочем, давайте пару слов о хорошем. Хорошее – это. Вы вообще слышали о таком виде спорта, как гребной слалом? Многие ответят, что нет.

Ус отобралась на Игры, в Токио ее закрыли на изоляцию, но вместо опустить руки и жаловаться она вышла в два финала – и на байдарке, и на каноэ.

После каждого своего заезда девушка сияла от радости во время включения с журналистами, совершенно не как боксеры Буценко или Рогава, которые просто уходили от камер. Виктория Ус – это, кажется, единственный член нашей сборной, который получил удовольствие от Олимпиады. И за этой ей спасибо.

Никто не требовал от нее медали, никто не требовал от нее даже выхода в финал, а вона отобралась в оба. Еще и достойно там выступила.

Камила Конотоп, Илья Ковтун, Яна Беломоина, Алексей Середа и Олег Сербин – это еще несколько лучиков позитива от нашей сборной. Не медального, а просто приятного, доброго.

Но, опять же, пока рано посыпать голову пеплом – впереди еще достаточно дней соревнований. Мы еще не видели в деле ни борцов, ни легкоатлетов, гребцов на байдарках и каноэ, каратистов или синхронисток.

Может, все у нас будет не так уж и плохо. Хотя, старт не обнадеживает. Ну а вот результаты, на которые можно ориентироваться:

Понятно, что настроение сейчас не лучшее. Да, остаются обоснованные надежды на Романчука, Магучих, Хижняка, но Игры в Токио уже показывают – после Рио мы не сделали никаких глобальных выводов.

Некоторые утверждают – нам нужен еще один провал, чтобы последовал настоящий разбор полетов. Честно говоря, не верится в то, что он произойдет. Хотя задуматься есть над чем.

Конечно, обидно, что Кулиш, Костевич, Коростылев не взяли личные медали в стрельбе, но разве у нас есть какой-то современный тир, чтобы сборники готовились к Олимпиаде в нормальных условиях и не задумывались о смене гражданства?

Или это нормально, что после поражения на турнире по бадминтону первые слова Артема Почтарева о том, что наша медицина и система реабилитации – это полнейший ужас, это ниже нуля?

Также, вроде как, не очень, то и хорошо, когда сборная по спортивной гимнастике, которая впервые в истории, не принесла ни одной медали Олимпиады (Пахнюк – наша последняя надежда), публично ссорится, а ее лидер не едет на Игры из-за мельдония . Кстати, в тему допинга. Как-то не очень, когда наших спортсменов снимают с соревнований прямо во время Игр…

Ну и не очень приятно видеть наших спортсменов на пьедестале – в форме других сборных. Азербайджан, Россия – они уже получили медали от когда-то наших олимпийцев.

В общем, хорошего мало.

Как видите, вопросов к системе достаточно. Но не стоит ими выгораживать поголовно всех наших спортсменов. Еще никто из них не прыгнул выше головы. Никто.

А как бы хотелось. Впрочем, хотеть не вредно.