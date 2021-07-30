Неделя Олимпиады позади. Еще никогда положение Украины в медальном зачете не было столь удручающим
Многие начали переживать еще до старта Олимпиады в Токио – предрекали сборной Украины новый антирекорд, выступление еще хуже, чем в 2016 году в Рио-де-Жанейро.
Казалось, это слишком пессимистичный настрой. Первая неделя соревнований в столице Японии показала – на самом деле они не пессимисты, а реалисты.
После первых семи дней выступлений украинские спортсмены завоевали всего четыре медали – все бронзовые. Еще ни разу в истории после первой недели выступлений у нас не было столь скудного медального результата.
Да, в Рио медалей было меньше, но наличие даже одного серебра – это уже лучше четырех токийских бронз. В Бразилии у нас их уже было два: личное гимнастическое многоборье Олега Верняева и стрельба из пневматической винтовки с 10 метров Сергея Кулиша. Бронза – это индивидуальная сабля Ольги Харлан.
До 2016 года не случалось такого, чтобы мы после первой недели соревнований оставались без золота. Даже не так. Еще не было такого, чтобы после первой недели у нас было меньше ДВУХ золотых медалей. А в 2004 году их было и вовсе четыре.
Но в Токио Украина пошла еще дальше – не сумела выиграть хотя бы серебро. Ситуация удручает.
Мы на 56 месте в медальном зачете. На секундочку, выше нас Туркменистан, Польша, Северная Македония, Иордан, Монголия, Фиджи, Бермуды, непризнанное нами Косово…
Но давайте излишне не нагнетать: Аргентина, Казахстан, Турция, Азербайджан, Португалия, Мексика, Египет – они все еще ниже. А, к примеру, Беларусь, Швеция, Уругвай до сих пор без медалей.
Правда, соль на рану все же придется посыпать. Эти Игры – соревнования разочарований. Здесь уже не о цифрах, а о субъективном восприятии.
Еще до начала турнира мы потеряли некоторых претендентов на медали, среди которых выделяются Олег Верняев и Богдан Бондаренко. Ну а, когда Игры начались, последовали провал за провалом.
Конечно, можно говорить, что наши ожидания – это наши проблемы. Но очень больно смотреть, как кто-то берет медаль после недавнего разрыва ахилла, кто-то – после перелома ноги, кто-то – после недавнего мононуклеоза. Кто-то, но не мы.
Соревнования в Японии пока не показали обычным, рядовым украинцам, жителям условных Пятихаток, Шостки или Новой Каховки, что все возможно – вот пример: они прошли через такие сложности, но все равно победили.
Нет, токийская Олимпиада, к сожалению, это пока о том, что обстоятельства берут верх, они могут сломить кого-угодно.
К счастью, хотя бы Игорь Рейзлин и Елена Костевич с Олегом Омельчуком хоть как-то эту тенденцию ставят под сомнение. Но их медали – это не неожиданности, они ведь, как-никак, призеры чемпионатов мира.
А что остальные? Понятно, что они – первые в очереди тех, кто был заинтересован в успехе на Играх. Харлан, Радивилов, Зантарая, Ястремская, Хаммо – все они больше любых болельщиков, экспертов и критиков желали себе победы. Но.
Многие спортсмены перед Олимпийскими играми выходят не просто на пик текущей формы, а на пик своей карьеры. В Токио мы пока не увидели ни одного прорыва от украинцев. Ни одной неожиданной, шокирующей победы (Вероника Марченко, не обижайся, ты дошла только до 1/16 финала).
Стрельба из лука, пулевая стрельба, дзюдо, бокс, фехтование, спортивная гимнастика – наши команды в этих видах спорта, ложа руку на сердце, разочаровали. Да, не без личных исключений, но если брать в целом – это ужас.
Впрочем, давайте пару слов о хорошем. Хорошее – это Виктория Ус. Вы вообще слышали о таком виде спорта, как гребной слалом? Многие ответят, что нет.
Ус отобралась на Игры, в Токио ее закрыли на изоляцию, но вместо опустить руки и жаловаться она вышла в два финала – и на байдарке, и на каноэ.
После каждого своего заезда девушка сияла от радости во время включения с журналистами, совершенно не как боксеры Буценко или Рогава, которые просто уходили от камер. Виктория Ус – это, кажется, единственный член нашей сборной, который получил удовольствие от Олимпиады. И за этой ей спасибо.
Никто не требовал от нее медали, никто не требовал от нее даже выхода в финал, а вона отобралась в оба. Еще и достойно там выступила.
Камила Конотоп, Илья Ковтун, Яна Беломоина, Алексей Середа и Олег Сербин – это еще несколько лучиков позитива от нашей сборной. Не медального, а просто приятного, доброго.
Но, опять же, пока рано посыпать голову пеплом – впереди еще достаточно дней соревнований. Мы еще не видели в деле ни борцов, ни легкоатлетов, гребцов на байдарках и каноэ, каратистов или синхронисток.
Может, все у нас будет не так уж и плохо. Хотя, старт не обнадеживает. Ну а вот результаты, на которые можно ориентироваться:
Понятно, что настроение сейчас не лучшее. Да, остаются обоснованные надежды на Романчука, Магучих, Хижняка, но Игры в Токио уже показывают – после Рио мы не сделали никаких глобальных выводов.
Некоторые утверждают – нам нужен еще один провал, чтобы последовал настоящий разбор полетов. Честно говоря, не верится в то, что он произойдет. Хотя задуматься есть над чем.
Конечно, обидно, что Кулиш, Костевич, Коростылев не взяли личные медали в стрельбе, но разве у нас есть какой-то современный тир, чтобы сборники готовились к Олимпиаде в нормальных условиях и не задумывались о смене гражданства?
Или это нормально, что после поражения на турнире по бадминтону первые слова Артема Почтарева о том, что наша медицина и система реабилитации – это полнейший ужас, это ниже нуля?
Также, вроде как, не очень, то и хорошо, когда сборная по спортивной гимнастике, которая впервые в истории, не принесла ни одной медали Олимпиады (Пахнюк – наша последняя надежда), публично ссорится, а ее лидер не едет на Игры из-за мельдония. Кстати, в тему допинга. Как-то не очень, когда наших спортсменов снимают с соревнований прямо во время Игр…
Ну и не очень приятно видеть наших спортсменов на пьедестале – в форме других сборных. Азербайджан, Россия – они уже получили медали от когда-то наших олимпийцев.
В общем, хорошего мало.
Как видите, вопросов к системе достаточно. Но не стоит ими выгораживать поголовно всех наших спортсменов. Еще никто из них не прыгнул выше головы. Никто.
А как бы хотелось. Впрочем, хотеть не вредно.
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