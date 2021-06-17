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Официально. Осака и Нишикори примут участие в Токио-2020

Звезды тенниса квалифицировались на домашние Олимпийские игры
Olympics Токио-2020
15:15
Официально. Осака и Нишикори примут участие в Токио-2020
Осака и Нишикори / Фото - english.kyodonews.net
Трое японских теннисистов Наоми Осака, Кеи Нишикори и Есихито Нисиока официально квалифицировались на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Японии.

Отметим, что для Осаки и Нисиоки это будет дебют на главных спортивных стартах четырехлетия.

Что касается Нишикори, то для него это будут уже четвертые Игры. В Рио-2016 он завоевал бронзовую награду, переиграв титулованного испанца Рафаэля Надаля.

Ранее стало известно, что Осака, вероятнее всего, сыграет на Wimbledon.
Владимир Кириченко
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Наоми Осака Кеи Нишикори Токио-2020 Есихито Нисиока

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