Президент Федерации тенниса Франции: «Нам жаль, что Осака приняла такое решение»
Официально. Осака и Нишикори примут участие в Токио-2020
Звезды тенниса квалифицировались на домашние Олимпийские игры
15:15
Осака и Нишикори / Фото - english.kyodonews.netТрое японских теннисистов Наоми Осака, Кеи Нишикори и Есихито Нисиока официально квалифицировались на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Японии.
Отметим, что для Осаки и Нисиоки это будет дебют на главных спортивных стартах четырехлетия.
Что касается Нишикори, то для него это будут уже четвертые Игры. В Рио-2016 он завоевал бронзовую награду, переиграв титулованного испанца Рафаэля Надаля.
Ранее стало известно, что Осака, вероятнее всего, сыграет на Wimbledon.
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