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Олимпиада без зрителей? МОК поддержал решение Японии о проведении Игр в Токио при пустых трибунах

Причина этому – всем известна

Olympics Токио-2020
21:23
Олимпиада без зрителей? МОК поддержал решение Японии о проведении Игр в Токио при пустых трибунах
Токио-2020 / Фото - dailysabah
Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение властей Японии о недопуске зрителей на олимпийские объекты в Токио.

8 июля состоялась пятисторонняя встреча с участием президента МОК Томаса Баха, главы Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонса, а также трех представителей японской стороны – губернатора Токио, главу оргкомитета Олимпиады и министра по делам Игр.

Цитирует заявление официальный сайт МОК.

«МОК и МПК, уважая это решение, поддерживают его в интересах безопасности и надежности Игр для всех. В то же время все пять заинтересованных сторон сожалеют насчет спортсменов и зрителей – что эту меру пришлось принять по вышеизложенным причинам».


Ранее власти Японии ввели в столице режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений коронавирусом. Зрители не смогут посетить соревнования в Токио и нескольких соседних префектурах – Тиба, Канагава и Сайтама.

Владимир Кириченко
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Теги

Токио-2020 МОК Томас Бах

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