Федерер: «Мне нужно пару дней, чтобы принять решение касательно Токио-2020»
Олимпиада без зрителей? МОК поддержал решение Японии о проведении Игр в Токио при пустых трибунах
Причина этому – всем известна
21:23
Токио-2020 / Фото - dailysabahМеждународный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение властей Японии о недопуске зрителей на олимпийские объекты в Токио.
8 июля состоялась пятисторонняя встреча с участием президента МОК Томаса Баха, главы Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонса, а также трех представителей японской стороны – губернатора Токио, главу оргкомитета Олимпиады и министра по делам Игр.
Цитирует заявление официальный сайт МОК.
«МОК и МПК, уважая это решение, поддерживают его в интересах безопасности и надежности Игр для всех. В то же время все пять заинтересованных сторон сожалеют насчет спортсменов и зрителей – что эту меру пришлось принять по вышеизложенным причинам».
Ранее власти Японии ввели в столице режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений коронавирусом. Зрители не смогут посетить соревнования в Токио и нескольких соседних префектурах – Тиба, Канагава и Сайтама.
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