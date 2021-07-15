Олимпиада, как способ выживания. Она – едва ли не единственный шанс украинских спортсменов на безбедную старость

Медалисты Токио могут заработать больше, чем за всю предыдущую карьеру

Мнение

Золотая медаль Олимпийских игр-2020. Золотая и в прямом, и в переносном смысле / Фото - stirworld.com

Олимпийские игры. Сколько шуму вокруг. И, что самое главное, не спроста. Выступление на них может изменить жизнь спортсмена и сделать более качественной.

Победа в Токио сделает известными, может, даже популярными многих атлетов. Они получат признание за всю ту работу, которую им прошлось проделать перед соревнованиями в Японии. Признание. И деньги.

От Олимпиады до Олимпиады ощущение не меняется. Игры – это едва ли не единственная возможность для наших спортсменов заработать себе на достойную жизнь.

Есть сомнения, что тот же Александр Абраменко ощущал себя финансово обеспеченным до исторического триумфа в Пхенчхане. Лыжная акробатика ведь не особо популярный вид спорта.

Юрий Чебан дважды становился победителем летних Олимпийских игр. В гребле много не заработаешь. Только если не выиграть золото Олимпиады. Ну или хоть какую-то медаль.

Суммы призовых для украинских медалистов Токио-2020 уже известны. Они такие же, как и в 2014, 2016 и 2018 годах:

Золото – 125 тысяч долларов (3,3 млн грн)

Серебро – 80 тысяч долларов (2,2 млн грн)

Бронза – 55 тысяч долларов (1,5 млн грн)

Это призовые, предусмотренные государством. Помимо них, часто спортсменов поощряют спонсоры, местные органы исполнительной власти, нередко инициативу выплатить спортсменам бонусы проявляют бизнесмены разных уровней.

Деньги, квартиры, машины – Олимпийские игры действительно могут круто изменить жизнь. Это тот случай, когда действительно важна победа, а не участие.

Но, что интересно, за победы на чемпионатах мира и чемпионатах Европы государство премии не выплачивает. Да и суммы призовых из других источников куда меньшие.

И это при том, что в некоторых видах спорта, на самом деле, на чемпионатах мира победить намного сложнее – отсутствие столь жесткой системы отбора делает соревнования более конкурентными.

Правда не стоит забывать о выплатах от международных федераций. К примеру, чемпион мира по легкой атлетике получал 60 тысяч долларов, чемпион мира по дзюдо – 25 тысяч, в плавании, прыжках в воду – по 20.

А еще ведь есть коммерческие старты – там свои призовые фонды. Хочешь зарабатывать – выходи на топовый уровень, побеждай и живи в шоколаде.

Правда, не во всех видах спорта так получается. Некоторые федерации не могут или не умеют зарабатывать настолько много, чтобы еще думать о больших призовых.

Скалолазание, гимнастика, велоспорт – там чемпионы мира за свое достижение получают 5-10 тысяч долларов. Казалось бы, не так уж и мало. Но это деньги, которые достаются только одному – лучшему в мире. Причем, даже реже чем раз в год.

Ну а в гребле, стрельбе, борьбе, тяжелой атлетике, современном пятиборье, тхэквондо, настольном теннисе (олимпийских видах спорта) призовых на чемпионатах мира нет вообще. Это если верить данным, которые собрали в ВВС.

И что тогда остается представителям этих видов? Надеяться на Олимпийские игры. Иначе на старость можно и не накопить.

Медали Олимпийских игр в Токио сделали из переработанных телефонов

Да, не сладко. Но не стоит думать, что спортсменам в Украине живется так уже плохо. Чемпионы получают президентские стипендии. Относительно недавно их размер вырос. Сейчас победителю Европы ежемесячно выплачивают 18 тысяч гривен, мира – 26 тысяч, Олимпийских игр – 32 тысячи.

Помимо этого, есть зарплаты от различных структур: министерства молодежи и спорта, клубов и т.д. Просто уровень заработка разный.

Бонусы за медали на Олимпийских играх в других странах в тысячах долларов (по подсчетам SwimSwam):

Как вы видите, в этой табличке нет многих стран. Но Великобритании не попала в нее не из-за сугубо субъективного выбора автора, а из-за того, что там нет совершенно никаких премий за медали. 0 фунтов стерлингов – это бонус чемпиону Токио.

Но есть важное уточнение – государство ежегодно выделяет почти 120 миллионов фунтов на олимпийские и паралимпийские виды спорта. Так, наверное, лучше.

В Украине же, такое ощущение, что премии за Олимпийские игры – это хайп и лень. Куда легче раз на четыре года (раз на два, если брать в учет и зимние) выделить внушительную сумму и отдать ее в руки элитным, избранным спортсменам, нежели все остальное время вкладывать деньги в дела первоочередной важности – инфраструктуру, постройку системы развития спорта в стране, зарплаты тренерам.

А потом мы удивляемся, почему о спорте массово вспоминают только раз на четыре года. Премии – это красиво, но помогают ли они развивать наш спорт? Скорее просто признают – эти вот ребята точно заслужили заработать на квартиру и машину.

Ну а какого-то ощутимого положительного влияния на массовое занятие физической активностью не наблюдается. Да и профессионалы, кажется, от этого получают минимум пользы.

Но есть одно пожелание для наших спортсменов – заработайте на Токио максимум. Не вы виноваты в этой системе. Не вам ее изменять. Но получить то, что не добавлялось вам годами можно.