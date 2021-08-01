Олимпийская чемпионка Токио: «Рада, что мои предки – украинцы»

УПЛ. «Мариуполь» – «Десна». Видео трансляция
17:00
Олимпийская чемпионка Токио в академической гребле восьмерок на 2 км, канадка Кристен Кит рассказала о своих украинский корнях, признавшись, что очень гордиться ими.
«Мой дед родился в Украине, а родители моей бабушки были украинцами. Я горжусь своим наследием и хотела б, чтобы они видели, как я участвую в гонках. Дед так много работал, чтобы построить жизнь для нашей семьи в Канаде. Спорт – это та привилегия, которую он мне предоставил. Я выросла в украинской общине, ходила в Украинскую католическую церковь Св. Кирилла и Мефодия, а также занимались украинскими танцами».
Напомним, украинский боксер Александр Хижняк вышел в полуфинал Олимпиады.
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