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Олимпийскую сборную ЮАР по регби-7 изолировали в Японии из-за коронавируса
COVID-19 обнаружен у одного из членов команды
13:03
Фото: indiatoday.in
Мужская сборная ЮАР по регби-7 накануне Олимпийских Игр-2020 попала на карантин из-за коронавируса у одного из членов команды, сообщает NHK.
Регбисты узнали об этом, когда отправлялись из Токио в Кагосиму, где должны были начать тренировки. Заболевший сейчас доставлен в больницу, остальные члены сборной изолированы в гостинице.
Напомним, что в Олимпийской деревне выявили первые случаи коронавируса у спортсменов..
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