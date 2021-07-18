Олимпийскую сборную ЮАР по регби-7 изолировали в Японии из-за коронавируса

COVID-19 обнаружен у одного из членов команды

Фото: indiatoday.in

Мужская сборная ЮАР по регби-7 накануне Олимпийских Игр-2020 попала на карантин из-за коронавируса у одного из членов команды, сообщает NHK.



Регбисты узнали об этом, когда отправлялись из Токио в Кагосиму, где должны были начать тренировки. Заболевший сейчас доставлен в больницу, остальные члены сборной изолированы в гостинице.

Напомним, что в Олимпийской деревне выявили первые случаи коронавируса у спортсменов..