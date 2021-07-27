Осака: «Рада, что хотя бы не вылетела в первом круге»

Японка покинула олимпийский турнир в Токио

Наоми Осака / фото - ITF

Вторая ракетка мира Наоми Осака покинула олимпийский турнир в Токио, остановившись в шаге от четвертьфинала, проиграв представительнице Чехии Маркете Вондроушовой.

В интервью пресс-службе ITF японка поделилась впечатлениями от этого матча.

«Наверное, я уже должна была привыкнуть к постоянному давлению. Однако в этот раз все было намного сложнее из-за перерыва в выступлениях и отсутствия опыта игры на Олимпиаде. Рада, что хотя бы не вылетела в первом круге. Обидно, что мое выступление завершилось таким образом, но я рада быть здесь и довольна полученным опытом».

Первая ракетка мира Эшли Барти также проиграла на старте на Игр.