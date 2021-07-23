Осака зажгла Олимпийский огонь и император Японии объявил ОИ-2020 открытыми

Церемония прошла на пустом стадионе без зрителей

Наоми Осака / фото - Getty Images

В Токио, Япония, завершилась официальная церемония открытия Олимпийских игр-2020.

Олимпийский огонь на стадионе от факела зажгла вторая ракетка мира из Японии Наоми Осака.

Затем император Японии Нарухито объявил Олимпийские игры-2020 в Токио открытыми.

Церемония открытия прошла на олимпийском стадионе в Токио без зрителей. На открытии присутствовали только 950 человек, среди них – журналисты и официальные лица.

Сборную Украины на олимпийский стадион вывел чемпион мира Богдан Никишин и олимпийская чемпионка Елена Костевич.

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