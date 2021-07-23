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Осака зажгла Олимпийский огонь и император Японии объявил ОИ-2020 открытыми
Церемония прошла на пустом стадионе без зрителей
23 июля 18:00
Наоми Осака / фото - Getty Images
В Токио, Япония, завершилась официальная церемония открытия Олимпийских игр-2020.
Олимпийский огонь на стадионе от факела зажгла вторая ракетка мира из Японии Наоми Осака.
Miss Naomi Osaka #Tokio2020 #JuegosOlimpicos @Tokyo2020 @Tokyo2020es pic.twitter.com/44qXuzP9gQ— Pia Gaby (@Piamalula) July 23, 2021
Затем император Японии Нарухито объявил Олимпийские игры-2020 в Токио открытыми.
Церемония открытия прошла на олимпийском стадионе в Токио без зрителей. На открытии присутствовали только 950 человек, среди них – журналисты и официальные лица.
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