Оже-Альяссим: «Сбылась моя мечта – сыграть на первом корте Wimbledon при полных трибунах»
Оже-Альяссим: «Шлемы» важнее Олимпиады»
20-летний канадец намерен взять медаль на предстоящих Играх в Токио
13:45
Феликс Оже-Альяссим / Фото - firstsportz15-я ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от Олимпийских игр в Токио.
Цитирует Оже-Альяссима Tennis Head.
«Я планирую дойти до финала. Если удастся взять медаль, буду гордиться и радоваться. Да, это не поможет подняться в рейтинге, так что «Шлемы» важнее Игр. Но Олимпиада – часть истории. Она тоже очень ценна. Маррей взял здесь два титула. Мы слишком мало говорим об этом результате».
Напомним, что олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.
Ранее с Игр в Токио снялись испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, а также легендарный швейцарец Роджер Федерер.
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