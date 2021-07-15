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Оже-Альяссим: «Шлемы» важнее Олимпиады»

20-летний канадец намерен взять медаль на предстоящих Играх в Токио

Olympics Токио-2020
13:45
Оже-Альяссим: «Шлемы» важнее Олимпиады»
Феликс Оже-Альяссим / Фото - firstsportz
15-я ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от Олимпийских игр в Токио.

Цитирует Оже-Альяссима Tennis Head.

«Я планирую дойти до финала. Если удастся взять медаль, буду гордиться и радоваться. Да, это не поможет подняться в рейтинге, так что «Шлемы» важнее Игр. Но Олимпиада – часть истории. Она тоже очень ценна. Маррей взял здесь два титула. Мы слишком мало говорим об этом результате».


Напомним, что олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.

Ранее с Игр в Токио снялись испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, а также легендарный швейцарец Роджер Федерер.
Владимир Кириченко
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Феликс Оже-Альяссим Токио-2020

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