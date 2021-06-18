Доминик Тим остался без менеджера
Плюс один к Надалю. Тим не сыграет на Олимпийских играх в Токио
Топовый австриец нацелен на Wimbledon и US Open
07:34
Доминик Тим / Фото - rolandgarrosПятая ракетка мира, 27-летний австрийский теннисист Доминик Тим в Instagram сообщил, что не выступит на Олимпийских играх в Токио.
«У меня печальные новости, которыми я хочу поделиться со всеми вами. Поговорив с командой и проанализировав ситуацию, я принял очень трудное решение пропустить Олимпиаду в Токио. Для меня, как и для всех спортсменов, участвовать в Олимпиаде и представлять свою страну – огромная честь, и это только усложняет принятие решения. Однако 2021-й начался не так, как ожидалось, и у меня нет ощущения, что я готов показать в Токио свой максимум. Последние две недели я упорно тренировался и понемногу начал улучшать свои показатели и концентрацию. Моя цель – упорно работать в ближайшие недели, как можно лучше выступить на Wimbledon, продолжать тренироваться и, надеюсь, защитить титул на US Open. Я желаю австрийской команде, отправляющейся в Токио, всего наилучшего. Я молод и надеюсь, что смогу сыграть за Австрию на Олимпиаде в Париже в 2024 году».
Ранее стало известно, что Wimbledon и Игры-2020 пропустит легендарный испанец Рафаэль Надаль.
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