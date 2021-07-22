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Режиссера Олимпийских игр уволили за шутки о Холокосте 23 года назад

Участие Кобаяси посчитали бы оскорблением

Olympics Токио-2020
22 июля 08:50
Режиссера Олимпийских игр уволили за шутки о Холокосте 23 года назад
Кентаро Кобаяши / Фото: KYODO

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио уволил режиссера церемонии открытия Кентаро Кобаяси из-за произнесенных им в 1998 году антисемитских шуток, сообщает Japan Times.

В 1998 году Кобаяси был комиком и в одном из шуток затронул тему массового уничтожения евреев нацистами. Во время выступления Кентаро сказал: «Давайте сыграем в Холокост».

По словам раввина Абрахама Купера, участие Кобаяси в церемонии открытия Игр-2020 оскорбит память 6 млн евреев и также станет насмешкой над Параолимпийскими играми.

«Любой человек, каким бы творческим он ни был, не имеет права издеваться над жертвами нацистского геноцида. Нацистский режим также травил газом немецких инвалидов».

Отметим, ранее команду организаторов церемонии открытия ОИ-2020 покинул композитор Кейго Оямада. Он признался в интервью, что в школьные годы издевался над детьми с ограниченными возможностями.

Напомним, австралийского наездника отстранили от Олимпийских игр за употребление кокаина.

Карен Агабекян
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