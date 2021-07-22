Сборная Гвинеи снялась с Олимпиады-2020 из-за ситуации с COVID-19

Министр спорта Соу заявил, что не хочет подвергать риску здоровье спортсменов

Фото: Reuters

Министр спорта Гвинеи Санусси Бантама Соу сообщил, что олимпийская сборная страны не выступит на Олимпийских играх-2020 из-за ситуации с коронавирусом в Токио, Япония.



Слова чиновника, адресованные президенту Олимпийского комитета Гвинеи, приводит AFP.

В связи с COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило отказаться от участия Гвинеи в Олимпийских играх в Токио.

В то же время источник AFP, близкий к правительству Гвинеи, заявил, что решение связано с недостатком финансовых средств для покрытия расходов команды на поездку в Японию.

Напомним, что еще три спортсмена пропустят Игры в Токио из-за коронавируса.