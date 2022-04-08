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Сергій Бубка разом з членами світової олімпійської сім’ї допомагають Україні

Це відбувається паралельно з роботою Фонду солідарності
Olympics
08 апреля 09:43
Сергій Бубка разом з членами світової олімпійської сім’ї допомагають Україні

Президент НОК Сергій Бубка працює, щоб використати якнайбільше можливостей для допомоги українській олімпійській спільноті.

Понад 50 національних олімпійських комітетів (НОКів) і міжнародних федерацій звернулися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК), щоб запропонувати свою допомогу українським спортсменам.

Зокрема, Міжнародний союз велосипедистів створив фонд у розмірі 200 000 євро з метою допомогти усім велосипедистам знайти безпечний притулок у місцях, де вони можуть продовжувати тренуватися та готуватися до змагань. Все це стало можливим після спілкування керівництва Міжнародного олімпійського комітету і Сергія Буки з президентом UCI.

Міжнародна федерація гімнастики заснувала спеціальний фонд, який надає підтримку Українській федерації гімнастики та її спортсменам з ліцензію FIG, а також їхнім тренерам у доступі до високоефективних спортивних споруд для тренувань.

Олімпійський і Паралімпійський комітет Сполучених Штатів запропонував всім спортсменам, тренерам і родинам членів збірних зимових видів спорту жити й тренуватися в штаті Юта.

НОК Німеччини (DOSB) та Німецький фонд допомоги спорту закликали робити додаткові пожертви.

Так, до Албанії та Франції вирушили наші легкоатлети для підготовки до міжнародних стартів у безпечних умовах.

НОК України турбується також про внутрішньо переміщених осіб. Для них за допомогою комітету виділено кошти у розмірі більше півтора мільйони гривень. За оцінками Верховного комісара ООН у справах біженців, з початку російського вторгнення 6,5 мільйона людей стали внутрішньо переміщеними особами в Україні, а 4 мільйони виїхали за межі країни.

Відзначимо, ця робота ведеться незалежно від Фонду солідарності, але в тісній співпраці з робочою групою Фонду, самим Сергієм Бубкою та членами олімпійської сім'ї.

Нагадаємо, що для Фонду солідарності на допомогу олімпійцям та спортивному руху України виділено понад 2 мільйони доларів. Свої внески зробили МОК та Олімпійська солідарність, олімпійські комітети європейських країн та інші організації.

Александр Сукманский
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Теги

Сергей Бубка НОК (Украины) Фонд солидарности

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