Китай назвал политической провокацией решение США бойкотировать Олимпийские игры в Пекине
Скалолазание, серфинг и скейтбординг могут быть включены в программу Олимпиады-2028
Эти виды спорта дебютировали в Токио-2020
19:59
Лос-Анджелес-2028 / Фото - latimes.comИсполком МОК (Международный олимпийский комитет) предложил включить в программу летних Олимпийских игр-2028, который пройдут в Лос-Анджелесе (США) скалолазание, серфинг и скейтбординг.
Данные виды спорта дебютировали в олимпийской программе на Играх в Токио-2020. заявил глава МОК Томас Бах на заседании исполкома.
«Отмечу, что эти три вида внесли свой успешный вклад в проведение прошедшей Олимпиады».
Программа Олимпийских игр в Лос-Анджелесе-2028 будет утверждена на сессии МОК в Пекине, которая состоится в следующем году.
А тем временем в МОК прокомментировали дипломатический бойкот зимних Игр в Пекине.
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