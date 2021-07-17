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Свитолина: «Играть за страну – особое чувство. Сделаю все возможное, чтобы выиграть медаль в Токио-2020»
Лучшая теннисистка Украины – об участии на Олимпийских играх
13:55
Элина Свитолина / Фото - btu.org.uaШестая ракетка мира Элина Свитолина поделилась эмоциями относительно своего выступления за сборную Украины на Олимпийских играх в Токио.
Цитирует Свитолину официальный сайт ITF.
«Неважно, это Кубок Билли Джин Кинг или Олимпиада. Это всегда дает дополнительную мотивацию упорно бороться и играть лучше. Олимпиада всегда важный для меня турнир, и я невероятно горжусь, что представляю Украину. В олимпийский год я с нетерпением жду Игры и стараюсь подготовиться как можно лучше. Для меня играть за страну – особое чувство. Моя цель – выиграть медаль. Я сделаю все возможное, чтобы хорошо подготовиться. Для моей страны Олимпиада – большое событие. Там невероятно поддерживают олимпийцев, так что для Украины это очень важно, и я обязательно сделаю все возможное, чтобы подготовиться и выиграть эту медаль».
Напомним, что олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.
Накануне Свитолина вышла замуж за лучшего теннисиста Франции Гаэля Монфиса.
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