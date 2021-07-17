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Свитолина: «Играть за страну – особое чувство. Сделаю все возможное, чтобы выиграть медаль в Токио-2020»

Лучшая теннисистка Украины – об участии на Олимпийских играх


Olympics Токио-2020
13:55
Свитолина: «Играть за страну – особое чувство. Сделаю все возможное, чтобы выиграть медаль в Токио-2020»
Элина Свитолина / Фото - btu.org.ua
Шестая ракетка мира Элина Свитолина поделилась эмоциями относительно своего выступления за сборную Украины на Олимпийских играх в Токио.

Цитирует Свитолину официальный сайт ITF.

«Неважно, это Кубок Билли Джин Кинг или Олимпиада. Это всегда дает дополнительную мотивацию упорно бороться и играть лучше. Олимпиада всегда важный для меня турнир, и я невероятно горжусь, что представляю Украину. В олимпийский год я с нетерпением жду Игры и стараюсь подготовиться как можно лучше. Для меня играть за страну – особое чувство. Моя цель – выиграть медаль. Я сделаю все возможное, чтобы хорошо подготовиться. Для моей страны Олимпиада – большое событие. Там невероятно поддерживают олимпийцев, так что для Украины это очень важно, и я обязательно сделаю все возможное, чтобы подготовиться и выиграть эту медаль».


Напомним, что олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.

Накануне Свитолина вышла замуж за лучшего теннисиста Франции Гаэля Монфиса.
Владимир Кириченко
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