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Свитолина: «Очень здорово было увидеть на трибунах украинцев»

Теннисистка подвела итоги матча против Саккари
Olympics Токио-2020
27 июля 18:22
Свитолина: «Очень здорово было увидеть на трибунах украинцев» Тема дня
Элина Свитолина / фото - Olympics

6-я ракетка мира Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпийских игр-2020 в Токио, обыграв представительницу Греции Марию Саккари. Украинская теннисистка поделилась своими впечатлениями от матча, а также высказалась о предстоящей дуэли за выход в 1\2-ю олимпийского турнира.

«Сегодняшняя игра получилась намного лучше, чем мои предыдущие матчи. Три волевые победы, все достаточно разные. Рада, что смогла вернуться в матч, так как Саккари хороший игрок, она давно стоит в двадцатке рейтинга. Это был хороший матч, но не сказала бы, что он был самым лучшим для меня в этом году. Конечно, жалко, что в первом сете не удалось удержать отрыв и выиграть партию. Я заиграла немного пассивно и Саккари перехватила инициативу. Но я рада, что смогла во втором сете вернуться и на очень хорошем уровне отыграть в третьей партии.

Я старалась держать баланс, играла и в защите, и в атаке, насколько это получалось, потому что Саккари играет агрессивно, и самой идти в атаку сложно. Подача также мне помогала. Я знала, что Саккари находится в хорошей форме, она провела много хороших турниров, но и себя андердогом в этом матче я не считала. На самом деле вообще об этом не думала. Мне нужно было просто концентрироваться на своей игре и стараться как можно лучше отыгрывать все геймы. Это было самое важное. В итоге получился хороший поединок. Очень здорово было увидеть на трибунах украинцев, которые приходят тебя поддержать. Это всегда придает сил, это меня вдохновляет на борьбу.

Дальше встречусь с Джорджи. В последний раз мы играли очень давно – в 2017 году. Я знаю ее игру, у нее атакующий стиль, я с ней пару раз тренировалась. Сейчас самое важное восстановиться физически. Вся команда, которая здесь находится, делает все для того, чтобы я была готова к завтрашнему матчу».

Напомним, в своем матче Джорджи победила Каролину Плишкову.

Источник: БТУ Михаил Рыбак
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Токио-2020 Элина Свитолина Мария Саккари Камила Джорджи

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