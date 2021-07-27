Свитолина: «Очень здорово было увидеть на трибунах украинцев»

Элина Свитолина / фото - Olympics

6-я ракетка мира Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпийских игр-2020 в Токио, обыграв представительницу Греции Марию Саккари. Украинская теннисистка поделилась своими впечатлениями от матча, а также высказалась о предстоящей дуэли за выход в 1\2-ю олимпийского турнира.

Я старалась держать баланс, играла и в защите, и в атаке, насколько это получалось, потому что Саккари играет агрессивно, и самой идти в атаку сложно. Подача также мне помогала. Я знала, что Саккари находится в хорошей форме, она провела много хороших турниров, но и себя андердогом в этом матче я не считала. На самом деле вообще об этом не думала. Мне нужно было просто концентрироваться на своей игре и стараться как можно лучше отыгрывать все геймы. Это было самое важное. В итоге получился хороший поединок. Очень здорово было увидеть на трибунах украинцев, которые приходят тебя поддержать. Это всегда придает сил, это меня вдохновляет на борьбу.

Дальше встречусь с Джорджи. В последний раз мы играли очень давно – в 2017 году. Я знаю ее игру, у нее атакующий стиль, я с ней пару раз тренировалась. Сейчас самое важное восстановиться физически. Вся команда, которая здесь находится, делает все для того, чтобы я была готова к завтрашнему матчу».