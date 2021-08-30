Украинки завоевали две медали Паралимпиады-2020 в метании диска

Лебедева и Овсий принесли серебро и бронзу

Яна Лебедева / Фото: ua-football.com

Яна Лебедева и Зоя Овсий внесли свой вклад в медальную копилку сборной Украины, в которой теперь находится 54 награды.



Украинки в метании диска стали второй и третьей – Лебедева бросила снаряд на 15,48 м (класс – F53), а Овсий – на 14,37 (класс – F51). Паралимпийской чемпионкой с мировым рекордом стала бразильянка Элизабет Родригеш Гомеш – 17,62 (класс – F52).

Напомним, что украинец Андрей Трусов с мировым рекордом завоевал золото в плавании на 100 м на спине.