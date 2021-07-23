Сборная Украины на параде церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио
Украину высмеяли в соцсетях за маску под носом у знаменосца
Подобным образом средствами индивидуальной защиты пользовались несколько африканских делегаций
23 июля 16:57
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В Токио, Япония, прошла официальная церемония открытия Олимпийских игр-2020.
Украина в составе 157 спортсменов вышла на арену стадиона. Во время трансляции церемонии операторы поймали один неприятный момент. У знаменосца команды Украины Богдана Никишина маска, предназначенная для предохранения от распространения коронавируса, не прикрывала нос.
В Twitter тут же появились реакции на подобное ношение средств индивидуальной защиты.
МОК ранее оправдался за неправильное обозначение границ Украины.
OVER YOUR NOSE, UKRAINE! OVER YOUR NOSE! #TOKYO2020 #OpeningDay #OpeningCeremony pic.twitter.com/utzQ0JNC3H https://t.co/o0CsiN6um4— Andy Gibson / InformingBritain.com (@AndyGibsonTV) July 23, 2021
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