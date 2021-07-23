Украину высмеяли в соцсетях за маску под носом у знаменосца

Подобным образом средствами индивидуальной защиты пользовались несколько африканских делегаций

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В Токио, Япония, прошла официальная церемония открытия Олимпийских игр-2020.

Украина в составе 157 спортсменов вышла на арену стадиона. Во время трансляции церемонии операторы поймали один неприятный момент. У знаменосца команды Украины Богдана Никишина маска, предназначенная для предохранения от распространения коронавируса, не прикрывала нос.

В Twitter тут же появились реакции на подобное ношение средств индивидуальной защиты.