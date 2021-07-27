Умбер: «Мы с Циципасом оба ждали новой встречи»

Уго Умбер / фото - L’Equipe

28-я ракетка мира, француз Уго Умбер поделился ожиданиями от грядущего матча 1/8-й финала Олимпийских игр-2020, в котором ему предстоит сыграть со Стефаносом Циципасом.

Цитирует Умбера издание L’Equipe.

Во встречах с такими сильными соперниками всё решают мелочи. Очень важно не терять концентрацию и прибавлять в ключевые моменты. Не всегда все получается так, как ты задумал изначально. Однако важно сохранять позитивный настрой и двигаться дальше».