«Закрытая крыша не помешала мне показать свой теннис». Первые слова Циципаса после победы над Тиафо
Умбер: «Мы с Циципасом оба ждали новой встречи»
Француз – о предстоящем матче ОИ
27 июля 22:45
Уго Умбер / фото - L’Equipe
28-я ракетка мира, француз Уго Умбер поделился ожиданиями от грядущего матча 1/8-й финала Олимпийских игр-2020, в котором ему предстоит сыграть со Стефаносом Циципасом.
Цитирует Умбера издание L’Equipe.
«Буду очень рад снова встретиться с ним. Уверен, что Стефанос тоже. После нашего поединка в «Берси» он сказал, что с очень хочет вновь со мной сразиться. Тогда в Париже мы провели сумасшедший матч. Думаю, что предстоящая битва будет не менее напряженной. Сейчас я хорошо себя чувствую и уверен в своих силах.
Во встречах с такими сильными соперниками всё решают мелочи. Очень важно не терять концентрацию и прибавлять в ключевые моменты. Не всегда все получается так, как ты задумал изначально. Однако важно сохранять позитивный настрой и двигаться дальше».
Напомним, Циципас подвел итоги матча с Тиафо.
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