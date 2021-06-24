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В компанию к Джоковичу. Маррей примет участие в Олимпийских играх в Токио

Экс-первая ракетка мира сыграет в одиночном и парном разряде
Olympics Токио-2020
15:15
В компанию к Джоковичу. Маррей примет участие в Олимпийских играх в Токио
Энди Маррей / Фото - eurosport
Бывшая первая ракета мира, титулованный Британский теннисист Энди Маррей сыграет на Олимпийских играх в Токио.

Сборная Великобритании объявил состав команды на главные спортивные старты четырехлетия. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Великобритании.

В мужской одиночке: Дэн Эванс, Энди Маррей.

В женской одиночке: Йоханна Конта, Хизер Уотсон.

Мужские пары: Дэн Эванс и Нил Скупски, Джо Селисбери и Энди Маррей.

Женские пары: Йоханна Конта и Хизер Уотсон.

Отметим, что еще один британец Кэмерон Норри находится выше Маррея в рейтинге АТР, однако не хочет играть в Токио-2020.

Напомним, что олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.

Накануне стало известно, что легендарный сербский теннисист Новак Джокович выступит на Олимпийских играх в Токио.
Владимир Кириченко
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Энди Маррей

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