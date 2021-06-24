Маррей: «Могу понять чувства Федерера»
В компанию к Джоковичу. Маррей примет участие в Олимпийских играх в Токио
Экс-первая ракетка мира сыграет в одиночном и парном разряде
15:15
Энди Маррей / Фото - eurosportБывшая первая ракета мира, титулованный Британский теннисист Энди Маррей сыграет на Олимпийских играх в Токио.
Сборная Великобритании объявил состав команды на главные спортивные старты четырехлетия. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Великобритании.
В мужской одиночке: Дэн Эванс, Энди Маррей.
В женской одиночке: Йоханна Конта, Хизер Уотсон.
Мужские пары: Дэн Эванс и Нил Скупски, Джо Селисбери и Энди Маррей.
Женские пары: Йоханна Конта и Хизер Уотсон.
Отметим, что еще один британец Кэмерон Норри находится выше Маррея в рейтинге АТР, однако не хочет играть в Токио-2020.
Напомним, что олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.
Накануне стало известно, что легендарный сербский теннисист Новак Джокович выступит на Олимпийских играх в Токио.
Комментарии 0