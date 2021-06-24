В компанию к Джоковичу. Маррей примет участие в Олимпийских играх в Токио

Экс-первая ракетка мира сыграет в одиночном и парном разряде

Энди Маррей / Фото - eurosport

Бывшая первая ракета мира, титулованный Британский теннисистсыграет на Олимпийских играх в Токио.Сборная Великобритании объявил состав команды на главные спортивные старты четырехлетия. Об этом сообщаетФедерации тенниса Великобритании.: Дэн Эванс, Энди Маррей.: Йоханна Конта, Хизер Уотсон.: Дэн Эванс и Нил Скупски, Джо Селисбери и Энди Маррей.: Йоханна Конта и Хизер Уотсон.Отметим, что еще один британецнаходится выше Маррея в рейтинге АТР, однако не хочет играть в Токио-2020.Напомним, что олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.Накануне стало известно, что легендарный сербский теннисист