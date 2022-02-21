В Пекине представители ЛГБТ-сообщества завоевали 9 медалей

Из всех спортсменов, представляющих сексуальные меньшинства, 39% остались с медалями

Ирен Вюст / Фото: Fox News

На Олимпийских играх-2022 в Пекине выступило 36 ЛГБТ-спортсменов из 14 стран, и из них 39% завоевали медали, сообщает портал outsports.com.



Представители сексуальных меньшинств завоевали 9 медалей – 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.

Если собрать представителей ЛГБТ в одну команду, то они были бы 12-ми в общем зачете.

Золотые медали ЛГБТ-спортсменов: Гийом Сизерон (Франция, фигурное катание, танцы на льду), Ирен Вюст (Нидерланды, конькобежный спорт), Сандра Неслунд (Швеция, ски-кросс), 6 хоккеисток сборной Канады (Брианна Дженнер, Эмили Кларк, Эрин Эмброуз, Джейми Ли Рэттрей, Джилл Сонье и Мика Занди-Харт).

Серебряные медали ЛГБТ-спортсменов: Брюс Моуэт (Великобритания, керлинг), Алекс Карпентер (США, хоккей).

Бронзовые медали ЛГБТ-спортсменов: Бриттани Боу (США, конькобежный спорт), Ирен Вюст (Нидерланды, конькобежный спорт), Ронья Саволайнен (Финляндия, хоккей).