В Пекине представители ЛГБТ-сообщества завоевали 9 медалей

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 16
Сейчас 3
Сегодня 11
Завтра 4
Развернуть Свернуть
Футбол (12 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Окончен
18:30 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лорьян - Монпелье 0:1 Окончен
18:05 Бордо - Монако 1:1 Окончен
21:45 Марсель - Клермон 0:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Окончен
18:30 Боруссия Дортмунд - Боруссия Мёнхенгладбах 6:0 Окончен
20:30 Герта - РБ Лейпциг 1:6 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Фиорентина - Аталанта 1:0 Окончен
19:00 Интер - Сассуоло 0:2 Окончен
21:45 Удинезе - Лацио 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Барселона 1:4 Окончен
Хоккей (4 события из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Краматорск 2:1 Окончен
17:00 СК Сокол - Мариуполь 4:1 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз 3:6 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Лос-Анджелес Кингс 3:5 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Кальяри - Наполи 1:0 2-й тайм
Хоккей (2 события из 2) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Мариуполь - Донбасс 2:3 Идёт
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Бостон Брюинс - Колорадо Эвеланш 2:0 2-й период
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Кальяри - Наполи 1:0 2-й тайм
22:00 Болонья - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Сельта - Леванте -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Краматорск 2:4 Окончен
19:30 Мариуполь - Донбасс 2:3 Идёт
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Оттава Сенаторс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:2 Окончен
03:00 Сан-Хосе Шаркс - Вегас Голден Найтс 1:4 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Колорадо Эвеланш 2:0 2-й период
Теннис (3 события из 48) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
09:00 Ангелина Калинина - Вероника Кудерметова -:- Отменен
13:00 Тереза Мартинкова - Элина Свитолина 2:1 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Анастасия Потапова - Леся Цуренко -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Челси - Лилль -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Ювентус -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 13) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Николаев - Киев-Баскет -:- Перенесен
Сейчас в эфире
19:25
live
Хоккей. Суперлига Париматч. Мариуполь - Донбасс. Прямая трансляция - в перерыве XSPORT Review
21:15
Золотая коллекция бокса

В Пекине представители ЛГБТ-сообщества завоевали 9 медалей

Из всех спортсменов, представляющих сексуальные меньшинства, 39% остались с медалями
Olympics Пекин-2022
18:49
В Пекине представители ЛГБТ-сообщества завоевали 9 медалей
Ирен Вюст / Фото: Fox News

На Олимпийских играх-2022 в Пекине выступило 36 ЛГБТ-спортсменов из 14 стран, и из них 39% завоевали медали, сообщает портал outsports.com.

Представители сексуальных меньшинств завоевали 9 медалей – 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.

Если собрать представителей ЛГБТ в одну команду, то они были бы 12-ми в общем зачете.

Золотые медали ЛГБТ-спортсменов: Гийом Сизерон (Франция, фигурное катание, танцы на льду), Ирен Вюст (Нидерланды, конькобежный спорт), Сандра Неслунд (Швеция, ски-кросс), 6 хоккеисток сборной Канады (Брианна Дженнер, Эмили Кларк, Эрин Эмброуз, Джейми Ли Рэттрей, Джилл Сонье и Мика Занди-Харт).

Серебряные медали ЛГБТ-спортсменов: Брюс Моуэт (Великобритания, керлинг), Алекс Карпентер (США, хоккей).

Бронзовые медали ЛГБТ-спортсменов: Бриттани Боу (США, конькобежный спорт), Ирен Вюст (Нидерланды, конькобежный спорт), Ронья Саволайнен (Финляндия, хоккей).

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ЛГБТ

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Кополовец: «К сожалению, скоро будет больше геев, чем нормальных людей»
Кополовец: «К сожалению, скоро будет больше геев, чем нормальных людей»
Футбол Украинская Премьер-лига
28 января 22:43

Новости: Olympics

В Пекине представители ЛГБТ-сообщества завоевали 9 медалей
В Пекине представители ЛГБТ-сообщества завоевали 9 медалей
Пекин-2022
18:49
Украина – на втором месте по количеству потерянных медалей из-за допинга на Олимпийских играх. Россия – явный лидер
Украина – на втором месте по количеству потерянных медалей из-за допинга на Олимпийских играх. Россия – явный лидер
11:23
ITA проверило на допинг не менее 56% участников Игр в Пекине. Из трех положительных проб – две у украинцев
ITA проверило на допинг не менее 56% участников Игр в Пекине. Из трех положительных проб – две у украинцев
Пекин-2022
09:23
Бах посоветовал политическим лидерам взять пример со спортсменов в вопросах мира
Бах посоветовал политическим лидерам взять пример со спортсменов в вопросах мира
Пекин-2022
20 февраля 18:36
Клебо: «Я бы не вышел на старт, если бы у нас в запасе был другой спортсмен»
Клебо: «Я бы не вышел на старт, если бы у нас в запасе был другой спортсмен»
Пекин-2022
20 февраля 18:00
Украина в третий раз в истории завершила Олимпийские игры с одной медалью
Украина в третий раз в истории завершила Олимпийские игры с одной медалью
Пекин-2022
20 февраля 14:52
Брынзак: «Фортуна отвернулась от нас уже после первой гонки»
Брынзак: «Фортуна отвернулась от нас уже после первой гонки»
Пекин-2022
20 февраля 12:24
Диггинс: «Я отравилась за 30 часов до начала марафона. Думала, что умру прямо на финише»
Диггинс: «Я отравилась за 30 часов до начала марафона. Думала, что умру прямо на финише»
Пекин-2022
20 февраля 11:50
Анцибор – о 37-м месте лыжного марафона: «Я довольна своей гонкой»
Анцибор – о 37-м месте лыжного марафона: «Я довольна своей гонкой»
Пекин-2022
20 февраля 10:45
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
21
Все новости