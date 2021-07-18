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В Токио прибыла очередная группа украинских олимпийцев

Среди них представители бадминтона, спортивной гимнастики и стрельбы
Olympics Токио-2020
20:13
В Токио прибыла очередная группа украинских олимпийцев
Фото: НОК Украины

В олимпийскую деревню Токио прибыла очередная группа украинских олимпийцев, сообщила пресс-служба НОК Украины.

Среди них представители бадминтона, спортивной гимнастики и стрельбы. Перелет в столицу Японии выдался утомительным. Об этом рассказала чемпионка ОИ-2004 с пулевой стрельбы Елена Костевич:

«Перелет был долгий и утомительный. Мы провели много времени и в международном аэропорту Токио, оформляя все необходимые документы для въезда. Наконец мы в олимпийской деревне. Сейчас пойдем на ужин и сразу спать. Уже завтра будем изучать местность и начинать тренировки».

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 сентября.

Украинские олимпийцы живут в доме с названием «Порт два».

Сергей Остапенко
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