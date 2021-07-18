Часть украинцев уже поселилась в олимпийской деревне Токио
В Токио прибыла очередная группа украинских олимпийцев
Среди них представители бадминтона, спортивной гимнастики и стрельбы
20:13
Фото: НОК Украины
В олимпийскую деревню Токио прибыла очередная группа украинских олимпийцев, сообщила пресс-служба НОК Украины.
Среди них представители бадминтона, спортивной гимнастики и стрельбы. Перелет в столицу Японии выдался утомительным. Об этом рассказала чемпионка ОИ-2004 с пулевой стрельбы Елена Костевич:
«Перелет был долгий и утомительный. Мы провели много времени и в международном аэропорту Токио, оформляя все необходимые документы для въезда. Наконец мы в олимпийской деревне. Сейчас пойдем на ужин и сразу спать. Уже завтра будем изучать местность и начинать тренировки».
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 сентября.
Украинские олимпийцы живут в доме с названием «Порт два».
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