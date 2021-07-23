В Токио проходит протест против Олимпиады за несколько часов до церемонии открытия

Участники акции негодуют из-за больших финансовых трат правительства на Игры

Фото: REUTERS / Naoki Ogura

В Токио проходит протеста против Олимпийских игр-2020, церемония открытия которых состоится сегодня, 23 июля.

Участники акции требуют от властей Японии, чтобы они тратили деньги не на слишком затратное спортивное мероприятие, а на борьбу с пандемией коронавируса.

Even japanese sounds cute in a Tokyo Olympics protest. Kawaii. pic.twitter.com/I4ITGkYRoy — Ryan C (@ryanchendy) July 23, 2021

Накануне в Токио было выявлено рекордное количество зараженных коронавирусом с начала 2021 года.



Напомним, за онлайн трансляцией церемонии открытия Олимпийских игр вы сможете следить у нас на сайте. Начало – в 14:00.