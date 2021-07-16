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В Японию будет сложнее попасть людям, не связанным с Олимпиадой

Власти страны попросили авиакомпании ввести ограничения
Olympics Токио-2020
18:26
В Японию будет сложнее попасть людям, не связанным с Олимпиадой
фото - Twitter

Правительство Японии попросило авиакомпании приостановить бронирование билетов для прибывающих в страну рейсов, которые не связаны с Олимпиадой. Из-за пандемии коронавируса японские власти ограничили среднее число ежедневных прибытий в страну до 2000.

Таким образом органы безопасности могут беспрепятственно проводить тестирование на COVID-19 и другие меры пограничного контроля в пяти аэропортах, включая столичные Ханеду и Нариту.

Отметим, что недавно количество зараженных коронавирусом людей за день побило мартовский рекорд.

Антон Кривенко
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