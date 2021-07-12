Владимир Зеленский предложил президенту Литвы провести совместный Евробаскет
Владимир Зеленский: «Уже скоро 40 миллионов украинцев вновь объединятся, чтобы болеть за наших олимпийцев»
Президент Украины поддержал спортсменов перед Играми в Токио
12:56
Владимир Зеленский / Фото - FacebookПрезидент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой Зеленской провел встречу со спортсменами, которые будут представлять Украину на летних Олимпийских играх в Токио.
После этого мероприятия Зеленский в Instagram опубликовал пост с поддержкой украинских атлетов перед главными спортивными стартами четырехлетия.
«Победы сегодня очень важны для Украины. Это то, что объединяет всех граждан и дарит невероятное чувство гордости за свою страну. Уже скоро 40 миллионов украинцев вновь объединятся, чтобы болеть за наших олимпийцев. А еще Украину делает единой сила духа и несокрушимость. Имел честь передать спортсменам флаг, подписанный военными, которые в разные годы защищали нашу страну на фронте. Верю, что сине-желтый флаг станет для олимпийцев особым оберегом и обязательно принесет победы!».
Украину в Токио-2020 представят 158 спортсменов в 25-ти видах спорта (30-ти дисциплинах). Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
Напомним, Национальный олимпийский комитет представил парадную форму сборной Украины на Олимпийских Играх в Японии.
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