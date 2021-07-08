Власти Японии рассматривают вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации

23 июля стартуют Олимпийские игры

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Правительство Японии рассматривает вопрос о введении в Токио режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщило издание Sankei Shimbun.

Режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом действует до 11 июля. Ожидается, что после его окончания будет объявлен режим ЧС, так как в последние две недели в Японии отмечается рост заражений COVID-19. 7 июля было зафиксировано 920 новых случаев.

Напомним, Олимпиада в Токио должна начаться 23 июля. Церемония открытия пройдет при пустых трибунах.