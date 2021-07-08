Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Власти Японии рассматривают вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации

23 июля стартуют Олимпийские игры
Olympics Токио-2020
10:10
Власти Японии рассматривают вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации
фото - Anadolu Agency

Правительство Японии рассматривает вопрос о введении в Токио режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщило издание Sankei Shimbun.

Режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом действует до 11 июля. Ожидается, что после его окончания будет объявлен режим ЧС, так как в последние две недели в Японии отмечается рост заражений COVID-19. 7 июля было зафиксировано 920 новых случаев.

Напомним, Олимпиада в Токио должна начаться 23 июля. Церемония открытия пройдет при пустых трибунах.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Olympics

Власти Японии рассматривают вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации
Власти Японии рассматривают вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации
Токио-2020
10:10
11 июля состоятся проводы олимпийцев в Токио
11 июля состоятся проводы олимпийцев в Токио
7 июля 21:26
На то, что Украина победит в медальном зачете ОИ-2020 коэффициент 1000!
На то, что Украина победит в медальном зачете ОИ-2020 коэффициент 1000!
7 июля 18:35
Украина установила антирекорд по количеству участников Олимпийских игр
Украина установила антирекорд по количеству участников Олимпийских игр
Токио-2020
7 июля 17:33
Заявка сборной Украины в Токио-2020 – меньшего количества олимпийцев у нас еще не было
Заявка сборной Украины в Токио-2020 – меньшего количества олимпийцев у нас еще не было
7 июля 16:06
World Athletic возмущена ограничениями для зрителей от оргкомитета Токио-2020
World Athletic возмущена ограничениями для зрителей от оргкомитета Токио-2020
Токио-2020
7 июля 11:41
Церемония открытия Олимпиады пройдет без зрителей
Церемония открытия Олимпиады пройдет без зрителей
Токио-2020
6 июля 10:30
Заявка Японии на Олимпиаду побила рекорд по количеству спортсменов
Заявка Японии на Олимпиаду побила рекорд по количеству спортсменов
Токио-2020
6 июля 09:55
Меньше половины жителей Токио выступили за отмену или перенос Олимпийских игр
Меньше половины жителей Токио выступили за отмену или перенос Олимпийских игр
Токио-2020
5 июля 08:15
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 22:09
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Все новости