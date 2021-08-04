Вот это рывок! Украина поднялась на 24 позиции в медальном зачете ОИ-2020

4-го августа украинцы завоевали 4 медали

Жан Беленюк / фото - Getty Images

По итогам 12-го соревновательного дня Олимпийских игр в Токио, Япония, сборная Украины поднялась на 24 позиции в медальном зачете.

После 3-го августа «сине-желтые» занимали 61 позицию, а сейчас с 11-ю медалями в активе попали на 37-ю. Если учитывать только общее количество медалей, то украинцы делят 18-е место.

На Олимпиаде уже разыграно 242 комплекта медалей из 339. На данный момент 85 стран завоевали хотя бы одну награду.

5 августа также ожидается, что представители Украину принесут в копилку новые награды.