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Японские эпидемиологи сделают заключение о рисках проведения Игр в Токио до 20 июня

Проведение Олимпиады находится под большим вопросом



Olympics Токио-2020
11:58
Японские эпидемиологи сделают заключение о рисках проведения Игр в Токио до 20 июня
Токио-2020 / Фото - skysports
Японский правительственный экспертный совет по противодействию эпидемиологическим заболеваниям сделает заключение о рисках проведения Олимпийских игр в Токио до 20 июня.  Об этом в комментарии NHK сообщил глава совета Сигэру Оми

Он заявил, что в случае проведения Игр-2020 вырастет интенсивность перемещения людей по стране, и это будет представлять больший риск для распространения COVID-19.

Напомним, главные спортивные старты четырехлетия планируют провести с 23 июля по 8 августа 2021 года.

До 20 июня в девяти префектурах Японии, в том числе и в Токио, будет действовать режим чрезвычайной ситуации. 

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что все участники Олимпийских игр в Токио и жители Японии во время проведения турнира будут находиться в безопасности.
Владимир Кириченко
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