Оргкомитет Токио-2020 назвал дату презентации олимпийской церемонии награждения
Японские эпидемиологи сделают заключение о рисках проведения Игр в Токио до 20 июня
Проведение Олимпиады находится под большим вопросом
11:58
Токио-2020 / Фото - skysportsЯпонский правительственный экспертный совет по противодействию эпидемиологическим заболеваниям сделает заключение о рисках проведения Олимпийских игр в Токио до 20 июня. Об этом в комментарии NHK сообщил глава совета Сигэру Оми.
Он заявил, что в случае проведения Игр-2020 вырастет интенсивность перемещения людей по стране, и это будет представлять больший риск для распространения COVID-19.
Напомним, главные спортивные старты четырехлетия планируют провести с 23 июля по 8 августа 2021 года.
До 20 июня в девяти префектурах Японии, в том числе и в Токио, будет действовать режим чрезвычайной ситуации.
Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что все участники Олимпийских игр в Токио и жители Японии во время проведения турнира будут находиться в безопасности.
Комментарии 0