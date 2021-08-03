На Олимпиаде за последние сутки выявлено 18 новых случаев заражения COVID-19
За последние сутки на Олимпиаде выявлено 18 новых случаев коронавируса
Среди новых инфицированных один спортсмен
3 августа 09:40
Фото: AP
На Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония) за последние сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оргкомитет турнира.
Общее количество заразившихся COVID-19 на Играх достигло 299.
Среди новых инфицированных – один спортсмен, чье имя не сообщается. Количество зараженных коронавирусом в Японии превысило 10 тысяч.
Athleten Deutschland раскритиковал МОК из-за «тюремных условий» в Токио-2020.
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