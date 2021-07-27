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«Закрытая крыша не помешала мне показать свой теннис». Первые слова Циципаса после победы над Тиафо

Грек сыграет с победителем поры Умбер – Кецманович
Olympics Токио-2020
27 июля 22:31
«Закрытая крыша не помешала мне показать свой теннис». Первые слова Циципаса после победы над Тиафо
Стефанос Циципас / фото - Dothan Eagle

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас победил Фрэнсиса Тиафо в матче второго круга Олимпиады в Токио. В интервью пресс-службе ITF грек поделился впечатлениями от матча.

«Конечно, при закрытой крыше ощущения совсем другие. Если честно, мне понравилось. Корт стал более быстрым, но это не помешало мне продолжать демонстрировать свой теннис.

Всегда стараюсь повысить уровень игры по ходу матча и снизить количество ошибок. Так произошло и в этот раз. Я действовал собранно и был хорошо настроен психологически».

Следующим соперником грека станет Уго Умбер, который в своем матче с трудом справился с Миомиром Кецмановичем

Напомним, Циципас сломал ракетку во время удара.

Источник: gotennis.ru Михаил Рыбак
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Стефанос Циципас Френсис Тиафо

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