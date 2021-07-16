В женской сборной Украины потеря. Одна из главных надежд команды на медаль получила травму и не выступит в Токио-2020
Защитник сборной США не сыграет на Олимпийских играх в Токио
Один из лидеров «Вашингтона» пропустит турнир из-за коронавируса
08:58
Брэдли Бил / Фото - NBAЗащитник сборной США по баскетболу Брэдли Бил не примет участие в Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Причиной пропуска Игр-2020 стал положительный тест игрока на COVID-19, результат которого стал известен накануне. У сборной США есть возможность заменить защитника перед отправлением команды в Токио.
Бил провел все три товарищеских матча сборной США в рамках подготовки к Олимпиаде. Американцы уступили нигерийцам (87:90) и австралийцам (83:91), а также обыграли команду Аргентины (108:80).
Билу защищает цвета клуба НБА «Вашингтон Визардс». В прошедшем сезоне он набирал в среднем за игру 31,3 очка, делал 4,4 передачи и 4,7 подбора.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, американцы будут выступать в группе А со сборными Ирана, Франции и Чехии.
Состав сборной США на главные спортивные старты четырехлетия.
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