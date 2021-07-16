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Защитник сборной США не сыграет на Олимпийских играх в Токио

Один из лидеров «Вашингтона» пропустит турнир из-за коронавируса
Olympics Токио-2020
08:58
Защитник сборной США не сыграет на Олимпийских играх в Токио
Брэдли Бил / Фото - NBA
Защитник сборной США по баскетболу Брэдли Бил не примет участие в Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. 

Причиной пропуска Игр-2020 стал положительный тест игрока на COVID-19, результат которого стал известен накануне. У сборной США есть возможность заменить защитника перед отправлением команды в Токио. 

Бил провел все три товарищеских матча сборной США в рамках подготовки к Олимпиаде. Американцы уступили нигерийцам (87:90) и австралийцам (83:91), а также обыграли команду Аргентины (108:80). 

Билу защищает цвета клуба НБА «Вашингтон Визардс». В прошедшем сезоне он набирал в среднем за игру 31,3 очка, делал 4,4 передачи и 4,7 подбора. 

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, американцы будут выступать в группе А со сборными Ирана, Франции и Чехии.  

Состав сборной США на главные спортивные старты четырехлетия.
Владимир Кириченко
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Теги

Сборная США (баскетбол) коронавирус

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