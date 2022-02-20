Завершились Олимпийские игры-2022. Итоговый медальный зачет

Как и прогнозировалось, всех превзошла сборная Норвегии

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Завершились Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, которая выиграла 37 медалей (16 золотых). Второе место заняла Германия с 27 медалями (12 золотых), третье – Китай с 15 наградами (9 золотых). Отдельно отметим, что Норвегия установила новый рекорд по количеству завоеванных золотых медалей.

Медальный зачет Олимпийских игр-2022:

Но Олимпийские игры это не только о сборных, но и об отдельных спортсменах. Самым титулованным олимпийцем Пекина-2022 стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Он завоевал пять наград, четыре из которых высшей пробы. Также по пять медалей имеют российский лыжник Александр Большунов (3 золота, 1 серебро, 1 бронза) и норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн (3 золота, 2 бронзы).

Самые титулованные спортсмены:

Сборная Украины с одним серебром Александра Абраменко заняла 25 место в медальном зачете, которое она разделила с Испанией.