Зеленский лишил стипендии трех олимпийцев, которых уличили в допинге

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 2
Сегодня 8
Завтра 2
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Алашкерт 3:1 Окончен
20:00 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Окончен
20:30 Клуж - Линкольн 2:0 Окончен
20:45 Митьюлланд - Селтик 2*:1 Окончен
21:00 Галатасарай - ПСВ 1:2 Окончен
21:00 Лудогорец - Мура 3:1 Окончен
21:15 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2 Окончен
21:30 Спарта Прага - Рапид Вена 2:0 Окончен
21:30 Црвена Звезда - Кайрат 5:0 Окончен
Теннис (3 события из 49) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
10:15 Новак Джокович - Alejandro Davidovich Fokina 2:0 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Doubles)
Календарь Таблица
05:00 Кудерметова В / Веснина Е - Киченок Л / Киченок Н 2:0 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
05:00 Камила Гиорги - Элина Свитолина 0:2 Окончен
Футбол (2 события из 5) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:30 Арис Фессалоники - Астана 1:0 1-й тайм
21:45 Дунайска Стреда - Партизан 0:1 1-й тайм
Футбол (7 событий из 17) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Shakhtar Karagandy - Стяуа 2*:1 Окончен
18:00 Тобол - Хайдук Сплит 4*:1 Окончен
19:30 Хеккен - Абердин 2:0 Окончен
20:00 Torpedo Belaz Zhodino - Копенгаген 0:5 Окончен
20:00 Валеренга - Гент 2:0 Окончен
21:30 Арис Фессалоники - Астана 1:0 1-й тайм
21:45 Дунайска Стреда - Партизан 0:1 1-й тайм
Теннис (1 событие из 26) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
13:30 Элина Свитолина - Маркета Вондроусова 0:2 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Львов - Шахтер -:- Запланирован
21:00 Колос - Металлист-1925 -:- Запланирован

Зеленский лишил стипендии трех олимпийцев, которых уличили в допинге

И вернул выплаты двоим призерам
Olympics Токио-2020
21:00
Зеленский лишил стипендии трех олимпийцев, которых уличили в допинге
Алексей Торохтий / фото - МОК

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на громкие допинг-скандалы, в которых были замечены украинские спортсмены.

Согласно информации на официальном сайте гаранта, указом №332/2021 трое украинцев лишены олимпийских стипендий:

Наталья Давыдова – бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине 2008. В 2016 году повторный анализ допинг-пробы показал позитивный результат. Международный олимпийский комитет дисквалифицировал тяжелоатлетку и лишил ее медали.

Ольга Коробка – серебреный призер Олимпийских игр в Пекине. В том же 2016 году попалась на допинге и была лишена медали.

Алексей Торохтий – тяжелоатлет, чемпион Олимпийских игр в Лондоне в весовой категории до 105 кг. В декабре 2018 года повторная проба дала положительный результат, а уже в начале следующего года МОК лишил спортсмена всех наград.

Помимо лишения стипендий, президент возобновил выплаты двум именитым спортсменам: Георгию Погосову (победителю ОИ в 1992-м и 6-кратному чемпиону мира по фехтованию) и Инне Фроловой (двукратному серебряному призеру ОИ по гребле), отмененные в 2014-м году.

Стало известно, сколько заработают украинские призеры ОИ-2020.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владимир Зеленский Алексей Торохтий

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Зеленский отреагировал на бронзу украинских стрелков
Зеленский отреагировал на бронзу украинских стрелков
Olympics Токио-2020
27 июля 09:27
Зеленский поздравил Рейзлина с бронзой Токио-2020
Зеленский поздравил Рейзлина с бронзой Токио-2020
Фехтование
25 июля 16:57
«Твое олимпийское золото впереди». Зеленский поздравил Белодед
«Твое олимпийское золото впереди». Зеленский поздравил Белодед
Olympics Токио-2020
24 июля 16:30
Владимир Зеленский: «Уже скоро 40 миллионов украинцев вновь объединятся, чтобы болеть за наших олимпийцев»
Владимир Зеленский: «Уже скоро 40 миллионов украинцев вновь объединятся, чтобы болеть за наших олимпийцев»
Olympics Токио-2020
12 июля 12:56
Защитник сборной Украины: «С Зеленским страшновато перекидываться шутками, потому что можно не вытянуть баттл»
Защитник сборной Украины: «С Зеленским страшновато перекидываться шутками, потому что можно не вытянуть баттл»
Футбол Сборная Украины
10 июля 09:27
1
Владимир Зеленский предложил президенту Литвы провести совместный Евробаскет
Владимир Зеленский предложил президенту Литвы провести совместный Евробаскет
Баскетбол В Европе
7 июля 12:20

Новости: Olympics

Зеленский лишил стипендии трех олимпийцев, которых уличили в допинге
Зеленский лишил стипендии трех олимпийцев, которых уличили в допинге
Токио-2020
21:00
Премьер-министр Японии: «Связи между Олимпиадой, въездом иностранных спортсменов и ситуацией с коронавирусом нет»
Премьер-министр Японии: «Связи между Олимпиадой, въездом иностранных спортсменов и ситуацией с коронавирусом нет»
Токио-2020
14:30
Медицинский директор МОК: «Олимпийские игры проводятся без ущерба для оказания необходимой медицинской помощи жителям Японии»
Медицинский директор МОК: «Олимпийские игры проводятся без ущерба для оказания необходимой медицинской помощи жителям Японии»
Токио-2020
13:50
В Токио обновлен суточный максимум заражений коронавирусом
В Токио обновлен суточный максимум заражений коронавирусом
Токио-2020
12:55
За последние сутки на Олимпиаде выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки на Олимпиаде выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом
Токио-2020
09:40
Сборная Фиджи взяла олимпийское золото в регби и еще 22 комплекта медалей 28 июля
Сборная Фиджи взяла олимпийское золото в регби и еще 22 комплекта медалей 28 июля
Токио-2020
28 июля 18:10
В NASA показали, как выглядит олимпийский Токио с борта МКС
В NASA показали, как выглядит олимпийский Токио с борта МКС
Токио-2020
28 июля 16:05
Более 160 спортсменов, которые являются представителями ЛГБТ, выступят на Олимпиаде-2020
Более 160 спортсменов, которые являются представителями ЛГБТ, выступят на Олимпиаде-2020
Токио-2020
28 июля 13:51
Среди спортсменов на Олимпиаде не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
Среди спортсменов на Олимпиаде не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
Токио-2020
28 июля 09:46
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
2
Все новости