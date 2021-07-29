Зеленский лишил стипендии трех олимпийцев, которых уличили в допинге

И вернул выплаты двоим призерам

Алексей Торохтий / фото - МОК

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на громкие допинг-скандалы, в которых были замечены украинские спортсмены.

Согласно информации на официальном сайте гаранта, указом №332/2021 трое украинцев лишены олимпийских стипендий:

Наталья Давыдова – бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине 2008. В 2016 году повторный анализ допинг-пробы показал позитивный результат. Международный олимпийский комитет дисквалифицировал тяжелоатлетку и лишил ее медали.

Ольга Коробка – серебреный призер Олимпийских игр в Пекине. В том же 2016 году попалась на допинге и была лишена медали.

Алексей Торохтий – тяжелоатлет, чемпион Олимпийских игр в Лондоне в весовой категории до 105 кг. В декабре 2018 года повторная проба дала положительный результат, а уже в начале следующего года МОК лишил спортсмена всех наград.

Помимо лишения стипендий, президент возобновил выплаты двум именитым спортсменам: Георгию Погосову (победителю ОИ в 1992-м и 6-кратному чемпиону мира по фехтованию) и Инне Фроловой (двукратному серебряному призеру ОИ по гребле), отмененные в 2014-м году.

Стало известно, сколько заработают украинские призеры ОИ-2020.