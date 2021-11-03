Жданов о том, отстранят ли Украину до Пекина-2022: «Думаю, не успеют»

Экс-министр объяснил, что соответствующие решения принимаются очень долго

Игорь Жданов / Фото: sport.bigmir.net

Член совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов рассказал о том, чем грозит Украине обвинение в организации тестирования спортсменов по предварительному уведомлению.



«Сообщения спортсменов о взятии проб – это очень грубое нарушение. Она будет иметь серьезные последствия для Украины. Если начнется процесс признания Украины соответствию статусу антидопингового законодательства, возможно отстранение наших спортсменов от участия в международных соревнованиях».

О том, успеют ли отстранить Украину до Олимпийских игр.

«Думаю, не успеют. Это очень сложный процесс. Ближайшее заседание Совета учредителей WADA, где может быть принято решение, состоится 24 ноября в Париже. Повестка дня еще не утверждена, но думаю, там будет предоставлена ​​информация об этом расследовании. И какое-то решение наверняка примут. Сначала будут решать, начинать ли сам процесс признания статуса соответствия Украины антидопинговому Кодексу. А отстранение от соревнований – это минимум пол года, может, больше».

О влиянии расследования на имидж Украины.

«Понятно, что ничего хорошего мы не получили. Это негативная вещь, которая будет использоваться против Украины. Особенно со стороны страны-агрессора. Там будут говорить, мол, что вы к нам прицепились, когда ваш партнер и друг испытывают такие же проблемы. Этот скандал болезненно бьет не только по спортивной, но и международной репутации Украины».

Напомним, ранее появлялась информация о том, что сборную Украины могут не допустить к Олимпийским играм-2022 в Пекине.



