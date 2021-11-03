Жданов о том, отстранят ли Украину до Пекина-2022: «Думаю, не успеют»
Член совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов
рассказал о том, чем грозит Украине обвинение в организации тестирования спортсменов по предварительному уведомлению.
«Сообщения спортсменов о взятии проб – это очень грубое нарушение. Она будет иметь серьезные последствия для Украины.
Если начнется процесс признания Украины соответствию статусу антидопингового законодательства, возможно отстранение наших спортсменов от участия в международных соревнованиях».
О том, успеют ли отстранить Украину до Олимпийских игр.
«Думаю, не успеют. Это очень сложный процесс. Ближайшее заседание Совета учредителей WADA, где может быть принято решение, состоится 24 ноября в Париже.
Повестка дня еще не утверждена, но думаю, там будет предоставлена информация об этом расследовании. И какое-то решение наверняка примут.
Сначала будут решать, начинать ли сам процесс признания статуса соответствия Украины антидопинговому Кодексу. А отстранение от соревнований – это минимум пол года, может, больше».
О влиянии расследования на имидж Украины.
«Понятно, что ничего хорошего мы не получили. Это негативная вещь, которая будет использоваться против Украины. Особенно со стороны страны-агрессора.
Там будут говорить, мол, что вы к нам прицепились, когда ваш партнер и друг испытывают такие же проблемы.
Этот скандал болезненно бьет не только по спортивной, но и международной репутации Украины».
Напомним, ранее появлялась информация о том, что сборную Украины могут не допустить к Олимпийским играм-2022 в Пекине.