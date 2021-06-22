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Звезда «Финикса» намерен сыграть на Олимпийских играх в Токио
Для 36-летнего американца этот турнир может стать третьим в карьере
19:57
Крис Пол / Фото - theathletic.comАмериканская звезда НБА, разыгрывающий «Финикса» Крис Пол готов сыграть за сборную США на Олимпийских играх в Токио. Об этом в Twitter сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Для 36-летнего баскетболиста этот турнир может стать третьим в карьере.
Напомним, Пол в составе сборной США стал двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призером чемпионата мира-2006.
Ранее о готовности помочь национальной команде США этим летом заявил одноклубник Пола Девин Букер, а также Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Бэм Адебайо, Брэдли Бил, Дэмиан Лиллард, Джейсон Тейтум, Дрэймонд Грин, Крис Миддлтон и Кевин Лав. В итоговый состав сборной попадут 12 баскетболистов.
Олимпийский баскетбольный турнир в Токио стартует 25 июля. С 10 по 18 июля сборная США проведет контрольные поединки с Австралией (дважды), Аргентиной, Испанией и Нигерией.
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